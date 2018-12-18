Kaymakam, koruma altındaki su samurunu görüntüledi

Ferit DEMİR/ÇEMİŞGEZEK (Tunceli), (DHA)- TUNCELİ\'nin Çemişgezek Kaymakamı Harun Kazez, ilçeden geçen Tağar Çayı\'nda, nesli tükenme tehlikesinde oldukları için birinci derecede koruma altına alınan ve avlanmaları yasak olan su samurunu görüntüledi.

Çemişgezek Kaymakamı Harun Kazez, ilçe merkezinden geçen Tağar Çayı\'nın İn Delikleri bölgesinde gezerken, nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altına alınarak avlanmaları yasak olan 3 su samurunu fark etti. Kaymakam Kazez\'in görüntülemek istediği su samurlarından 2\'si gözden kaybolurken birisi ise kayalıklarda bir süre dolaştı. Kaymakamın cep telefonuyla görüntülediği su samuru, bir süre suda yüzüp gözden kayboldu.

Kaymakam Harun Kazez, \"İlçemizin hemen içinde geçen Tağar Çayı kenarında zaman zaman gezintiye çıkarım. Geçtiğimiz günlerde de çay kenarında gezerken kayalıklarda 3 tane su samurunu fark edince hemen cep telefonumu çıkarıp görüntülemek istedim. Ben cep telefonunu çıkarıncaya kadar 2\'si çaya girerek kayboldu ve ben birini ancak görüntüleyebildim. Çemişgezek ilçemizde daha önce birçok kez görüntülenmişti. Ben de görmek istiyordum ve tesadüfen görüntüledim. Bu durum beni son derece mutlu etti. İlçemiz yaban hayatı bakımında çok zengin bir yapıya sahip. Koruma altındaki su samurları ilçemizde güvende olduklarından zaman zaman vatandaşlarımız tarafından görüntülenebiliyor. Ben de görüntülediğim için mutluyum\" dedi.



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