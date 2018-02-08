"Kaymakam, kendisinden ayrılmak istemeyen sevgilisini ormana götürdü, darp etti" iddiası

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi’nin Mudanya Kaymakamı olduğu dönemde bir kadını kaçırdığı iddia edildi. Kadınn, ifadesinde "Ayaklarının altını öperek kurtuldum" dediği aktarıldı.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre koruma kararı aldıran kadın, İçişleri Bakanlığı müfettişine verdiği ifadede Çiftçi hakkında, “Orhan Çiftçi ve beraberindeki 4 kişi beni Bursa’da ormanlık bir alana götürerek 2 saate yakın darp etti. Bu kişilerin elinden, Çiftçi’nin zorlamasıyla, ayaklarının altını öperek kurtuldum" dedi. Kadının ifadesi şöyle devam ediyor:

"Ormana giderken ben arka koltuktaydım. Yanımda Orhan Çiftçi vardı. Yol boyunca beni darp etti. Ormanlık alanda beni arabaya kilitlediler. Arabaya her binen beni tehdit ediyor ve şiddet uyguluyordu. Kimi saçımı çekiyor, kimi bana vuruyordu.

Ben direksiyonda, Orhan Çiftçi yanımda iken, ‘Telefonunu bir şartla veririm’ dedi ve ayakkabılarını yüzüme doğru uzatarak ‘Öpeceksin’ dedi. Öpmek istemeyip sol tarafa doğru dönünce, bir ayağı ile yüzüme vurdu. Sonra iki ayakkabısının da altını öptüm. Ondan sonra ‘gidebilirsin’ dedi.”

Ormanlık alanda çalışan olayın tanığı da şu ifadelerle olayı anlattı:

“Şantiyede oturduğum sırada bir kadının bağırma seslerini duydum. Fakat ben kapıyı açıp dışarıya bakmadım. Duyduğum kadarı ile kadın şahıs ‘Yalvarırım beni bırakın. Telefonumu verin’ diye bağırıyordu. Arabaya vurma, yumruklama sesleri geliyordu."

İçişleri Bakanlığı'nın soruşturmaya izin verdiği olayda Çiftçi'nin de koruma kararı aldırdığı belirtildi.