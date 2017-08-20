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Spor

Kaymakam İbrahim Küçük'ten Nazilli'ye sürpriz ziyaret

Burhan CEYHAN / NAZİLLİ, (DHA)- GELECEK hafta sezonun ilk maçında evinde Kahramanmaraşspor'la karşılaşacak 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Nazilli Belediyespor'a Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük'ten sürpriz ziyaret

20 Ağustos 2017 16:10

Burhan CEYHAN / NAZİLLİ, (DHA)- GELECEK hafta sezonun ilk maçında evinde Kahramanmaraşspor\'la karşılaşacak 2\'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Nazilli Belediyespor\'a Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük\'ten sürpriz ziyaret. Siyah beyazlı takımın antrenmanını ziyaret eden Küçük, futbolcular ve teknik ekibe baklava ikram ederken, sezon öncesi moral verdi.
Basın Sözcüsü Özgen Türker, İbrahim Küçük\'e çok teşekkür ettiklerini belirterek transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Türker, \"Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda sol kanat ve orta sahaya iki takviyemiz olacak. Görüştüğümüz oyuncular var\" açıklamasını yaptı. Nazilli\'de genç futbolcular Hakan Doğan ve Doğancan Koca ise geçen sezon küme düşen 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'taki Aydınspor 1923\'e kiralandı. 

FOTOĞRAF 

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