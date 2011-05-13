Kaymakam, garsona kafa attı!

T24 - Nargile içmeye gittiği kafedeki garsonun küfür ettiğini iddia eden Sarıyer Kaymakamı Ömer Karaman hızını alamadı. “Sen misin o nargileci p...k” diyerek garsona iki kez kafa attı



Sarıyer Kaymakamı Ömer Karaman, Tarabya’daki Hayrola Kafe garsonu Hüseyin Tonka’yı herkesin ortasında dövdü. Olay 8 Mayıs Pazar gecesi yaşandı. Kaymakam zaman nargile içmeye gittiği kafeyi arayıp nargilesinin hazırlanmasını istedi. Kaymakam için nargile hazırlaması istenen garson söylenmeye başladı. İddiaya göre “Saat 12’den sonra nargile mi içilirmiş” diyerek küfürlü sözler sarfetti.



Garsonun sözlerini kaymakamdan önce kafeye gelen ve eşi duydu. Bir süre sonra Kaymakam Karaman da mekana geldi. Eşi garsonun sözlerini Kaymakam’a anlattı ve gitmek istediğini söyledi. Duyduklarına sinirlenen Karaman, garsonu yanına çağırdı. Garsonu herkesin içinde azarlayan Kaymakam “Sen misin o nargileci p...k” diye bağırdı. Hızını alamayan Kaymakam, yakasına yapıştığı garsona 2 kez ark arkaya kafa attı. Neye uğradığını şaşıran garson, kaymakama hiç karşılık vermedi. Kahraman, araya giren diğer kafe çalışanları tarafından sakinleştirildi. Kaymakam dayağı yiyen garson soluğu Tarabya Karakolu’nda aldı ve şikayetçi oldu. Tonka, Özel Gazi Hastanesi ’ne giderek rapor aldı.





Şikayetinden vazgeçti!



Tonka’nın şikayetini işleme koyan polis, dosyayı savcılığa ginderdi. Sarıyer Savcılığı, CMK’nın 161/6 maddesinin, “Vali ve kaymakamların yargılanmasının ancak valiliğe en yakın başsavcılık tarafından yapılacaği” hükmü uyarınca dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Bu süreçte bir “sürpriz” yaşandı ve garson şikayetinden vazgeçti.





Görevden alınabilir



Tonka’nın şikayetinden vazgeçmesi, dosyanın kapanması için yeterli olmayabilir. Adli Tıp, “basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralanma” raporu verirse, mağdurun şikayetinden vazgeçmesi, soruşturmanın sonlandırılması için yeterli olmayacak. Soruşturma sonunda, Kahraman hakkında kamu davası açılabilecek. Kaymakam Karaman yargılama sonunda ceza alması halinde ise TCK’nın 53. Maddesi gereğince kaymakamlık yapamayacak.





TCK 53



Kişi kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mühkumiyetinin kanuni sonucu olarak; sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, TBMM üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır.