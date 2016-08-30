Kaymakam, belediye başkanına silah çekti

Gaziantep’te Nurdağı kaymakamı ile ilçe belediye başkanı börekçide kavga etti. Kaymakamın silah çektiği tartışmada taraflar birbirinden şikâyetçi oldu.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Gaziantep'in Nurdağı kaymakamı Seyfullah Ordueri ile ilçe Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır arasında bir börekçide kavga çıktı. İddiaya göre; kaymakam Ordueri'nin koruması Şükrü T. sabah kahvaltısı için gittiği börekçide ilçe Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır ile karşılaştı. İkili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından koruma Şükrü T., başkana "Tamam başkan, siz bu sözü bana söylediniz" dedikten sonra börekçiden ayrıldı.



Çok geçmeden kaymakam Seyfullah Ordueri börekçiye geldi ve başkan Yıldırır ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa süre sonra karşılıklı yumruklaşmaya döndü. İddiaya göre kaymakam Ordueri belindeki silahı çekti. Bu sırada gürültüyü duyarak gelen başkanın şoförü, kaymakama tekme attı. Çevredekilerin müdahalesi üzerine kaymakam silahını kullanamadı. Kaymakam ve başkan savcılığa giderek birbirlerinden şikâyetçi olurken, Gaziantep Valisi'nin her ikisini de makamına çağırdığı öğrenildi.