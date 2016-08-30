T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kaymakam, belediye başkanına silah çekti

Taraflar birbirinden şikâyetçi oldu

30 Ağustos 2016 15:20

Gaziantep’te Nurdağı kaymakamı ile ilçe belediye başkanı börekçide kavga etti. Kaymakamın silah çektiği tartışmada taraflar birbirinden şikâyetçi oldu.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Gaziantep'in Nurdağı kaymakamı Seyfullah Ordueri ile ilçe Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır arasında bir börekçide kavga çıktı. İddiaya göre; kaymakam Ordueri'nin koruması Şükrü T. sabah kahvaltısı için gittiği börekçide ilçe Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır ile karşılaştı. İkili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından koruma Şükrü T., başkana "Tamam başkan, siz bu sözü bana söylediniz" dedikten sonra börekçiden ayrıldı.

Çok geçmeden kaymakam Seyfullah Ordueri börekçiye geldi ve başkan Yıldırır ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa süre sonra karşılıklı yumruklaşmaya döndü. İddiaya göre kaymakam Ordueri belindeki silahı çekti. Bu sırada gürültüyü duyarak gelen başkanın şoförü, kaymakama tekme attı. Çevredekilerin müdahalesi üzerine kaymakam silahını kullanamadı. Kaymakam ve başkan savcılığa giderek birbirlerinden şikâyetçi olurken, Gaziantep Valisi'nin her ikisini de makamına çağırdığı öğrenildi.

ETİKETLER

Kaymakambelediye başkanısilahbörekçikavga

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24