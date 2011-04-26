Kaymakam, AKP'li vekil adaylarına nazar boncuğu dağıttı

T24

Adaylara sürpriz



Ölçüyü kaçırdı



Sakarya’nın Hendek İlçesi Kaymakamı Mustafa Aydın, 12 Haziran’da yapılacak olan genel seçimler için çalışma yapmak amacıyla ilçeye gelen ve 3’ü hâlâ milletvekili olan AK Partili adaylara nazar boncuğu taktı.Ak Parti Sakarya Milletvekili adayları, Hendek İlçesi’ndeki tanıtım programının ardından, partinin il ve ilçe teşkilatı yöneticileri ile birlikte Hendek Belediye Başkanı Ali İnci’yi ziyaret etti. Aralarında halen milletvekili olan Hasan Ali Çelik, Ayhan Sefer Üstün ve Şaban Dişli’nin de bulunduğu 7 AK Partili aday, Hendek Kaymakamı Mustafa Ayhan’la da makamında bir araya geldi.Kaymakam Mustafa Ayhan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, görüşmenin sonunda ayrılmak üzere kalkan adaylara sürpriz yaptı. Kaymakam Ayhan, “Uygun görürseniz nazar boncuğu takmak istiyorum” diyerek, halen milletvekilliği devam eden adaylar Hasan Ali Çelik, Ayhan Sefer Üstün ve Şaban Dişli’ye birer nazar boncuğu taktı. Diğer adayların nazar boncuklarını ise ziyarete adaylarla birlikte gelen AK Partili Belediye Başkanı Ali İnci ve Ak Parti Hendek İlçe Başkanı Şenay Sakal taktı.Hendek Kaymakamı Mustafa Aydın’ın AK Partili adaylara nazar boncuğu takması, muhalefet partilerinin tepkilerine yol açtı. Konuya ilişkin konuşan MHP Sakarya İl Başkanı Orhan Ünver, “Kaymakam bey ölçüyü kaçırdı” yorumunda bulundu. “Bu, devletin kaymakamı mı, ilçe başkanı mı?’ diye soran Orhan Ünver, şöyle devam etti: “Bu konuda da devleti göreve davet ediyorum. Devletin ilgili birimlerini de göreve davet ediyorum. Ak Parti iktidarında hiçbir şeyin ölçüsünün kalmadığının da ispatıdır. İnşallah bu zulüm iktidarı 12 Haziran’da sona erecek.”CHP Sakarya İl Başkanı Yaşar Erdem de, kamu görevlilerinin görevlerinin halkın sorunları ile ilgilenmek olduğunu belirterek, “Kaymakamın görevi iktidar partisi milletvekillerine nazar boncuğu takmak değildir. Herhalde kamu görevlisi olduklarını unutuyorlar” dedi. Hendek Kaymakamı Mustafa Ayhan, 2 yıldır ilçede görev yapıyor.