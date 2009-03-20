Kaymağın damaktaki eşsiz tadı

Kaymak kimine göre ağır ve yemekten kaçınılması gereken, ancak aslı itibariyle kararında yendiğinde besleyici bir gıda. Kaymakla hazırlanabilecek lezzetli ve hafif öyle çok tarif var ki... İşte birkaç örnek...



Kaynamış sütten elde ediliyor



Kaymak, esas adıyla Lüle kaymağı, Osmanlı ziyafetlerinden bu yana, tek başına yenen, tatlılarda ve yemeklerde kullanılan en özel süt ürünlerimizden biri. Özellikle kahvaltılarda üzerine bal sürülerek yenen kaymak, kaynamış sütten elde ediliyor. Tepsilerde soğutularak sertleştiriliyor. Daha sonra bıçakla kesilerek rulo haline getiriliyor. En iyi kaymak, yağ miktarı zengin olması nedeniyle manda sütünden elde ediliyor. İnek sütünden üretilenler ise ince ve sarımtırak renkte oluyor. Kaymak, buzdolabında bekletilmek suretiyle üç-dört gün tazeliğini koruyor.



Kaymaklı ayva tatlısı



6 kişilik



Gerekli malzeme

3 ayva

1 su bardağı tozşeker

6 karanfil

1 su bardağı su

50 gr loğusa şekeri

İç harcı için

2 elma

Yarım su bardağı tozşeker

Üzeri için

250 gr kaymak

Yarım su bardağı ceviz



1 Ayvaların kabuklarını soyun. İkiye bölüp çekirdeklerini çıkarın. Kararmaması için limonlu suda bekletin.



2 Elmaların kabuklarını soyup rendeleyin. Rendelenmiş elmalara yarım su bardağı tozşeker ekleyip karıştırın.



3 Ayvaların suyunu süzüp bir fırın tepsisine yan yana dizin. Elmalı iç malzemeyi ayvaların ortalarına paylaştırın. Karanfilleri üzerine ilave edin. Bir su bardağı tozşekeri ayvaların üzerine serpiştirin. Loğusa şekerini bir su bardağı suda eritin. Tepsiye ekleyip kısık ateşte ayvalar yumuşayana kadar pişirin.



4 Ayvaların kızarması için önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında 10-15 dakika daha pişirin. Kaymağı ayvaların üzerine paylaştırın. Cevizle süsleyip servis yapın.



Fırma baklavası



6-8 kişilik



Gerekli malzeme:

4 su bardağı un

250 gr margarin

1 çay bardağı sıvıyağ

1 kahve fincanı süt

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay bardağı çekilmiş ceviz

250 gr kaymak

Şurup için:

4 su bardağı tozşeker

4 su bardağı su

2 çay kaşığı limon suyu

Üzeri için:

Yarım çay bardağı ince çekilmiş ceviz



1 Margarini oda ısısında yumuşatın. Sıvıyağ, kabartma tozu, süt, un ve margarini bir kaba alıp pürüzsüz bir hamur yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp içlerine ceviz ekleyin. İki elinizin arasında bastırarak yarım ay şekli verin. Yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin. Hamurları önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında 40-45 dakika pişirin. 2 Şurup için, su ve şekeri bir tencereye alıp kaynatın. Limon suyunu ekleyip kıvamı koyulaşıncaya kadar pişirin. Tencereyi ocaktan alıp soğumaya bırakın.



3 Şurubu baklavanın üzerine gezdirerek dökün ve bir saat bekletin. Servis tabağına alıp baklavaların arasına kaymağı paylaştırın. Üzerine ceviz serpiştirip servis yapın.



Kaymaklı kestane tatlısı



4 kişilik



Gerekli malzeme:

100 gr kestane şekeri

250 gr kaymak

Üzeri için:

4-5 dal taze nane



1 Kaymağı iki parmak kalınlığında parçalara ayırıp servis tabağına alın. Kestane şekerini kaymakların üzerine paylaştırın.

2 Taze naneyi yıkayıp süzün. Tatlının üzerini taze naneyle süsleyip servis yapın.



Kaymaklı tatlı börek



8-10 kişilik



Gerekli malzeme:

4 su bardağı un

2.5 çay bardağı sıvıyağ

1 kahve fincanı tozşeker

1 kahve fincanı nişasta

2 yumurta

100 gr tereyağı

2 çay bardağı süt

Yarım su bardağı yoğurt

1 çay kaşığı tuz

Şurup için:

5 su bardağı tozşeker

3 su bardağı su

1 çorba kaşığı limon suyu

Üzeri için:

200 gr kaymak

1 çay bardağı ince çekilmiş antepfıstığı



1 Unu hamur yoğurma kabına eleyin. Ortasını havuz gibi açıp iki çay bardağı sıvıyağ, tozşeker, yoğurt, iki yumurta ve tuzu ekleyin. Pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp 15-20 dakika dinlendirin.

2 Hamuru 15 bezeye ayırın. Her bezeyi merdane yardımıyla avuç büyüklüğünde açın. Aralarına nişasta serpiştirerek tüm yufkalar bitene kadar üçer yufkayı üst üste dizin.

3 Üçlü yufka gruplarını önce merdane sonra oklavayla büyüdüğü kadar açın.

4 Tereyağını bir tavaya alıp eritin ve ılınmaya bırakın. Yarım kahve fincanı sıvıyağı eritilmiş tereyağıyla karıştırın. Hazırladığınız beş yufkayı yağlanmış baklava tepsisine aralarına yağ karışımından sürerek serin. Kalan yağı üzerine sürün. Baklavayı kare şeklinde dilimleyip önceden ısıtılmış 170 dereceye ayarlı fırında 50-55 dakika pişirin.

5 Şurup için tüm malzemeyi bir tencereye alın. Kıvamı koyulaşıncaya kadar kaynatıp ılınmaya bırakın.

6 Baklavayı fırından alın. Ilık şerbeti üzerine gezdirerek dökün. Soğuduktan sonra servis tabağına alın ve aralarına kaymağı paylaştırın. Üzerine antepfıstığı serpiştirip servis yapın.



Kaymaklı şeker



10 kişilik



Gerekli malzeme:

5 kg tozşeker

4 su bardağı su

1 çay kaşığı limontuzu

2 çorba kaşığı su

2 çay kaşığı vanilya

250 gr kaymak

Üzeri için:

2 çorba kaşığı hindistancevizi



1 Tozşeker ve suyu bakır bir tencereye alıp karıştırın. Orta ateşte karıştırarak kıvamı koyulaşıncaya kadar pişirin. Limontuzunu iki çorba kaşığı suyla birlikte bir kaba alıp karıştırın ve şuruba ekleyin.

2 Şurubu ocaktan alın. Yağlanmış tezgâha döküp soğumaya bırakın. Karışım soğuduğunda elinizle uzatarak yoğurun. Kaymak ve vanilyayı ekleyip yoğurmaya devam edin.

3 Şekeri yağlanmış bir kaba alın. Serin bir yerde katılaşmaya bırakın. Dilimleyip üzerine hindistancevizi serpiştirerek servis yapın.

