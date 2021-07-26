Kaykayda ilk olimpiyat altın madalyası 13 yaşındaki Momiji Nishiya'nın!

Olimpiyatlarda ilk kez yer alan kaykayda kadınlar sokak disiplin yarışında madalya kazanan 3 sporcunun yaşları günün en çok konuşulan konularından biri oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde kadınlar kaykay mücadelesinde madalya alan sporcuların yaşları dikkati çekti.

Olimpiyat oyunlarında ilk kez yer alan kaykay yarışları Ariake Sports Park'ta gerçekleştirildi. Yarışlar sonunda altın madalyanın sahibi olan 13 yaşındaki Nishiya, bu kategorideki ilk altın madalyanın sahibi olarak bir ilki gerçekleştirdi.

Gümüş madalya alan 13 yaşındaki Brezilyalı Rayssa Leal ile 16 yaşındaki Japon Funa Nakayama de kadınlar kaykay branşında ilk madalya alan sporcular oldu ve kendi branşlarında adlarını tarihe yazdırdı.