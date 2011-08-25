-Kayıtlı elektronik posta sistemi ANKARA (A.A) - 25.08.2011 - Elektronik ortamda yapılan gönderilerin ne zaman yapıldığının, göndericinin ve alıcının kim olduğunun ve gönderilen iletinin ve eklerinin ne olduğunun kesin olarak tespitini sağlayan Kayıtlı Elektronik Posta Sisteminin esasları belirlendi. Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumunun, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazetede yayımlandı. Yönetmelik, 1 Temmuz 2012 itibariyle yürürlüğe girecek. Yönetmelik, kayıtlı elektronik posta (KEP) sisteminin hukuki ve teknik yönleri ile işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenliyor, kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bu işlemlerin sonuçlarına, kayıtlı elektronik posta adresine sahip gerçek ve tüzel kişilere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor. KEP hesabı almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısına (KEPHS) başvuruda bulunacak. KEPHS olmak isteyenler, yapacağı başvuruda KEPHS olma talebini içeren dilekçeyi ve bu yönetmelikte yer alan bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak kuruma sunacak. Kurum tarafından kabul edilen başvuru incelemeye alınacak ve inceleme iki ay içinde sonuçlandırılacak. Başvuruda istenen bilgi ve belgelerde yer alan hususları eksiksiz olarak yerine getirdiği tespit edilen başvuru sahipleri, kurum tarafından KEPHS olarak yetkilendirilecek ve faaliyete başlayacak. KEP sistemi, bir elektronik iletinin tarafları veya muhatapları arasında KEP hesabı vasıtasıyla hukuki ve teknik güvenliğe sahip bir şekilde gönderilip alınmasını sağlamak ve güvenli iletişimde bulunmak gibi amaçlarla kullanılacak. KEPHS, KEP sistemi içerisinde bir elektronik iletinin gönderilmesi ve alınması dışında elektronik belgelerin saklanması, güvenli iletişim ve elektronik ortamda güvenilir üçüncü taraf hizmetleri gibi katma değerli hizmetler sunabilecek. KEPHS'nin KEP sistemi üzerinden sunduğu hizmetlere ilişkin olarak oluşturduğu kayıtlar ile KEP delilleri senet hükmünde olacak ve aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılacak. KEP hesabı kullanılarak gerçekleştirilen tüm işlemlere ilişkin hukuki sonuçlar hesap sahibi üzerinde doğacak. KEPHS'nin ortaklarının, yöneticileri ve istihdam ettiği veya ettirdiği personeli, kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası almamış ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giymemiş olması gerekecek. Bu kriterler, KEPHS'nin tüzel kişi ortaklarının yöneticileri için de aranacak. KEPHS olmak isteyenler 1 Mayıs 2012'den itibaren kuruma başvuruda bulunabilecek.