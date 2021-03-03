Kayıtlardaki en yaşlı vahşi kuş yumurtladı

T24 Dış Haberler

Dünyanın bilinen en yaşlı kuşu olan Wisdom isimli albatros, 70 yaşındayken yumurtladı.

1956 yılında kayıt altına alınan ve pençesine yüzük takılan Wisdom, şu ana kadar en az 40 yavruya sahip olmuş oldu. Wisdom'ın yumurtasının geçen ay Kuzey Pasifik Okyanusu'ndaki Midway Atoll isimli küçük bir kara parçasında çatladığı belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri Balık ve Vahşi Yaşam Servisi'ne(USFWS) göre Wisdom, 2010'dan bu yana yavrularını eşi Akeakamai ile büyütüyor. Albatroslar genel olarak ömürlerini tek bir partnerle geçirseler de Wisdom ortalama bir vahşi kuşa kıyasla çok daha uzun bir yaşam sürdüğü için birkaç tane eşi oldu.

21. yüzyılın başında Laysan albatroslarının 40 yıl kadar yaşadığı düşünülse de, Wisdom tarih kitaplarını yeniden yazdı. Wisdom'ın 1956'da ilk kayda alındığında 5 yaşında olduğu düşünüldüğü, bu tespitte hata yapıldıysa daha da yaşlı olabileceği belirtildi.