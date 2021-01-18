Kayıtlara kaza diye geçmişti, otopside başında mermi bulundu!

Trabzon'un Tonya ilçesinde 1,5 yıl önce şarampole devrilip evin duvarına çarpan cipte hayatını kaybeden sürücü Osman Öztürk'ün otopsisinde, başına mermi isabet ettiği ortaya çıktı.

15 Ağustos 2019'da, Tonya ilçesi Büyük Mahalle Lazu mezrasında meydana gelen olayda, bayram ziyareti için Tonya'ya gelen evli ve 3 çocuk babası Osman Öztürk yönetimindeki cip, 10 metre yükseklikten şarampole devrilip, yamaçtaki evin duvarına çarptı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Osman Öztürk'ün hayatını kaybettiği tespit edildi.



Kazada yaralanan cipteki akraba oldukları belirlenen Bayram, Firgane ve Muhammet Altuntaş ise kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazada hayatını kaybeden ve otopside başında mermi girişi tespit edilen Osman Öztürk ile ilgili cinayet şüphesi üzerine soruşturma genişletildi. Savcılık çok yönlü soruşturma yürütürken, Adli Tıp Kurumu raporlarının da detaylıca incelemeye alındığı öğrenildi. (DHA)