-Kayıtlar 5-9 Eylül 2011 tarihleri arasında ANKARA (A.A) - 19.08.2011 - Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucuna göre üniversiteye yerleşmeye hak kazanan adaylar, kayıtlarını 5-9 Eylül 2011 tarihleri arasında yaptırabilecek. LYS sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinde açıklandı. ÖSYM'nin yaptığı basın açıklamasında, adayların yerleştirme sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecekleri belirtildi. Yerleştirme Sonuç Belgesi'nin basılmayacağı ve adayların adreslerine gönderilmeyeceği belirtilerek, 2011-ÖSYS merkezi yerleştirme sonuçlarıyla bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemlerinin, 5-9 Eylül 2011 tarihleri arasında ilgili üniversiteler tarafından yapılacağı kaydedildi. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerektiği belirtildi. -Boş kalan kontenjanlar- ÖSYM'nin açıklamasında yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilere de yer verildi. Buna göre, sınava girerek tercih yapan adaylardan 672 bin 708'i lise, 385 bin 444'ü meslek lisesi mezunu. Lisans programlarına göre devlet üniversitelerine 296 bin 363, vakıf üniversitelerine 42 bin 730, KKTC üniversitelerine 4 bin 822, diğer ülkelerdeki üniversitelere bin 126 olmak üzere toplam 345 bin 41 aday yerleşti. Devlet üniversitelerinde 14 bin 514, vakıf üniversitelerinde 8 bin 336, KKTC üniversitelerinde 9 bin 874, diğer ülkelerdeki üniversitelerde 928 kontenjan boş kaldı. Ön lisans programlarına göre devlet üniversitelerine 234 bin 539, vakıf üniversitelerine 17 bin 625, KKTC üniversitelerine 241, diğer ülkelerdeki üniversitelere 62 aday yerleşti. Önlisans programlarında 24 bin 781 boş kontenjan bulunuyor. Kontenjan sınırlaması olmayan açıköğretim programlarına 133 bin 80, kontenjan sınırlaması olan açıköğretim programlarına ise toplam 58 bin 579 aday yerleşme hakkı elde etti. ÖSYS'ye başvuran 166 bin 591 Anadolu lisesi mezunu adaydan 100 bin 543'ü; 8 bin 742 fen lisesi mezunu adaydan 5 bin 406'sı, 452 sosyal bilimler lisesi mezunu adaydan 355'i, 25 bin 935 öğretmen lisesi mezunu adaydan ise 16 bin 342'si üniversiteye yerleşti. Öte yandan 117 akşam lisesi mezunu adaydan 25'i ve 3 bin 665 güzel sanatlar lisesi mezunundan 362'si üniversiteye girebildi. -Öğrenim durumuna göre yerleşen adaylar- Yerleştirme sonuçlarına göre ise 381 bin 554 kız, 407 bin 613 erkek aday üniversiteye yerleşti. ÖSYS'ye başvuran son sınıf düzeyindeki 768 bin 854 adaydan 355 bin 330'u; önceki yıllarda yerleşmemiş 518 bin 241 adaydan 283 bin 467'si, daha önce yerleşmiş 398 bin 487 adaydan 125 bin 824'ü, bir yükseköğretim programını bitirmiş 74 bin 285 adaydan 24 bin 492'si, disiplin suçu nedeni dışında atılmış 131 adaydan 54'ü üniversiteli oldu. -Birinci ODTÜ'de okuyacak Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) MF-3 ve MF-4 puan türlerinde 2011-LYS Türkiye birincisi olan Ankara Fen Lisesi öğrencisi Doğa Hakyemez, ODTÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümüne yerleşti. Hakyemez, LYS yerleştirme sonucunu eğitim aldığı dershanede öğrendi. Burada düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hakyemez, çok mutlu olduğunu ve istediği bölüme yerleştiğini söyledi. Sorulara kısa yanıtlar veren Hakyemez, ODTÜ'yü bulunduğu şehir ve verdiği eğitimin kendisine daha uygun olması nedeniyle tercih ettiğini, tercihini ailesiyle ortak bir karara vararak belirlediklerini ifade etti. Hakyemez, ''elektrik-elektronik mühendisliğini neden tercih ettiğinin'' sorulması üzerine, ''Belirli bir nedeni yok ama daima istiyordum'' diye konuştu. ''Sınavda birinci olduğunu öğrendiğinde neler hissettiğine'' yönelik soruyu da Hakyemez, ''Farklı bir şey. Pek açıklanamıyor'' şeklinde yanıtladı. Hakyemez, birinci olacağını bildiği için çok heyecanlanmadığını da ifade etti. Sınava hazırlanma sürecinin zor olmadığını ve düzenli çalıştığını anlatan Hakyemez, sınava girecek gençlere ''Düzenli olarak çalışmanın dışında boş zamanlarında kafalarını dağıtsınlar'' önerisinde bulundu. Doğa Hakyemez, kendisinin de boş zamanlarında arkadaşlarıyla gezdiğini ve kitap okuduğunu bildirdi. Hakyemez, ileride ''bilim adamı olmak isteyip istemediğine'' yönelik soru üzerine, ''bir hedefinin olmadığını ancak yurt dışına gidip master yaptıktan sonra bir karara varacağını'' ifade etti. Dershane kurucusu Ali Demir, Hakyemez'in öne çıkmaktan ve konuşmaktan çok hazzetmediğini belirterek, ''Ama şimdi öne çıktı. Kendisini kutluyorum'' diye konuştu. Dershanenin Genel Koordinatörü ve kimya öğretmeni Neslihan Süslü ise bu yıl da Türkiye birincisi çıkarmanın gurur ve mutluluğu içinde olduklarını belirtti. LYS'de matematik ve fen sorularının tümünü doğru yanıtlayıp MF-3 ve MF-4 puan türlerinde 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Hakyemez'i kutladıklarını ifade eden Süslü, tercihini ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği olarak belirleyen Hakyemez ve üniversiteye yerleşen tüm öğrencilere başarılar diledi.