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Politika

KAYIT YAPTIRAN MİLLETVEKİLİ SAYISI 394'E ULAŞTI TBMM (A.A)

24 Haziran 2011 22:01

-KAYIT YAPTIRAN MİLLETVEKİLİ SAYISI 394'E ULAŞTI TBMM (A.A) - 24.06.2011 - Kayıt yaptıran milletvekili sayısı 394'e ulaştı. Kayıtların 10. günü olan bugün, 61 milletvekili Meclise gelerek kaydını yaptırdı.  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 9 bakan da kaydını bugün yaptırdı. Kayıt için Meclise ilk gelen bakan, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, son bakan ise Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan oldu. Devlet Bakanları Egemen Bağış, Hayati Yazıcı ve Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu ile eski Ulaştırma Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da kayıt yaptıran bakanlar arasında yer aldı.  Milletvekillerinin büyük bir bölümüne, kayıt işlemleri sırasında eşleri, çocukları da eşlik etti. AK Parti Gümüşhane Milletvekili Kemalettin Aydın, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ziyaeddin Akbulut, AK Parti İzmir Milletvekili Nesrin Ulema, AK Parti İzmir Milletvekili Aydın Şengül'e rozetlerini eşleri taktı. Milletvekilleri, Meclise elleri de boş gelmedi. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, akşam oğlunun evleneceğini dile getirerek, basın mensuplarına çikolata, Devlet Bakanı Egemen Bağış fındık, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı çay ve laz böreği ikram etti. Milletvekilleri kuru üzüm ve kayısı, leblebi, Boşnak böreği, çikolata ikramlarında da bulundu. Kayıt işlemleri, bu hafta sonu da devam edecek.

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