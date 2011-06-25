-KAYIT YAPTIRAN MİLLETVEKİLİ SAYISI 405'E ULAŞTI TBMM (A.A) - 25.06.2011 - Kayıtların 11. gününde 11 milletvekili Meclise gelerek kaydını yaptırırken, böylece, kayıt yaptıran milletvekili sayısı da 405'e ulaştı. TBMM'de kaydını yaptıran 400. milletvekili olan CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Ülkeyi cari açık tehlikesinin beklediğine dair iddialar var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine Sarı, ''Türkiye'nin tarihinde olmadığı kadar cari işlemler açığı tehlikesiyle karşı karşıya bulunulduğunu'' öne sürdü. Cari işlemler açığının finansmanındaki kalite sorununun da hissedildiğini savunan Sarı, ''Bazı yorumlara göre, yıl sonuna kadar açığın 80 milyar dolar seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. Alınacak tedbirlerin ne kadar etkili olacağını göreceğiz'' dedi. ''Vatandaşlara, ileriye dönük önerileriniz var mı?'' sorusuna da Sarı, ''Ekonomik anlamda biraz daha ayakların yorgana göre uzatılması gereken bir döneme giriyoruz. Vatandaşlara çok borçlanmamalarını tavsiye ederim'' yanıtını verdi. AK Parti Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır, kayıt yaptırmaya eşi İhsan Bakır ve 3,5 yaşındaki kızı Reyan ile birlikte geldi. Bakır'a, kayıt sırasında ve rozet takılırken, kızı Reyan zaman zaman zor anlar yaşattı. Pelin Gündeş Bakır'ın rozetini eşi İhsan Bakır taktı. Bakır, ayrıca altın rozet siparişi verdiğini de belirtti. -TÜRK KÖKENLİ MİLLETVEKİLLERİNİN ZİYARETİ- Öte yandan, Türk kökenli Brüksel Bölge Milletvekili Mahinur Özdemir, Flaman Bölgesi Milletvekili Veli Yüksel ve Fatma Pehlivan ile beraberindeki heyet, AK Parti Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu ile birlikte Meclisi ziyaret etti. Milletvekili kayıtlarının yapıldığı bölümde gazetecilerle sohbet eden heyet üyeleri, Belçika'da milletvekilliği seçim süreci ve parlamento çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Heyetin, Türkçe Olimpiyatlarına katılmak üzere Türkiye'de bulundukları ifade edildi.