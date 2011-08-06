-KAYIT YAPTIRAMADAN ÖLDÜ SİVAS (A.A) - 06.08.2011 - Sivas'ta kazandığı Anadolu lisesine kayıt yaptırmaya annesi ile giderken trafik kazası geçiren öğrenci, yaşam mücadelesini kaybetti. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Divriği Atatürk İlköğretim Okulu 8-A sınıfından bu yıl mezun olan Erkan Kavak (15), kazandığı Sivas Atatürk Selçuk İMKB Anadolu Lisesine kayıt yaptırmak için, annesi Gülay Kavak ile 3 Ağustos'ta Sivas kent merkezine geldi. Yenişehir mevkisindeki köy garajından şehir merkezi istikametine yaya olarak giden anne-oğula, Mumbaba Caddesi'nde kaldırımda yürürken S.K'nın (41) kullandığı 58 FK 542 plakalı panelvan tipi araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan Erkan Kavak, ambulansla Sivas Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Kavak, yoğun bakım ünitesinde bir süre tedavi gördü. Bitkisel hayata giren Kavak, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün yaşam savaşını kaybetti. Kavak'ın cenazesinin bugün Sivas Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildiği öğrenildi. Anne Gülay Kavak'ın hafif sıyrıklarla kurtulduğu kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Bu arada, Kavak'ın trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiği haberi, Divriği Atatürk İlköğretim Okulundan birlikte mezun olduğu arkadaşlarını üzüntüye boğdu. Kavak'ın sınıf arkadaşı Sinan Akkaya, Erkan ile 8 yıldır birlikte eğitim gördüklerini ifade ederek, ''Erkan sınıfta sessiz bir kişiliğe sahipti ve çalışkan bir arkadaşımızdı. Ölümüne çok üzüldük'' dedi.