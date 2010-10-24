Kayıt dışı istihdam sorunu nasıl çözülür?

T24 - TÜİK verilerine göre çalışan nüfusun yaklaşık yarısı, başka bir ifadeyle çalışan iki kişiden birisi kayıt dışı olarak çalışıyor. İşte bu nedenle T24’ün Sosyal Güvenlik Uzmanı Toker Meriç, Türkiye’nin en köklü sorunlarından biri olan kayıt dışı istihdam ile ilgili bir yazı dizisi hazırladı.





Toker Meriç, pazartesi günü yayımlanacak olan bu yazı dizisinde, öncelikle kayıt dışı istidamın Türkiye’deki çözümsüzlüğünün nedenleri ve çözüm umudu olup olmadığının yanıtını verecek. Aynı zamanda kayıt dışı istihdamın olumsuz sonuçlarını gözler önüne sererken, çalışan açısından kısa ve uzun vadede hangi sonuçlar doğurduğunu da anlatacak.



Yüzde 40’lara ulaşan kayıt dışı istihdamın işverenler ve işgücü piyasasını nasıl etkilediği, sıfır noktasına çekilemese bile kabul edilebilir bir düzeye nasıl düşürülebileceği de Toker Meriç’in yazı dizisinde yanıt bulacak.



