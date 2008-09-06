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Yaşam

'Kayıt bağışı' uygulamasına dikkat!

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Ali Er, yeni eğitim öğretim yılında okullara kayıt yapılırken velilerden "bağış adı altında para alınd

06 Eylül 2008 03:00

Er, derneğin Kadıköy’deki genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, eğitim-öğretim yılı açılmadan okula gidecek çocuğu olan tüketicinin "kayıt bağışı ile karşı karşıya olduğunu" iddia ederek, "velilerden kayıt sırasında 1000-5 bin YTL arasında kayıt parası ya da velinin ekonomik durumuna göre bilgisayar veya A4 kağıdı istendiğini" savundu.

Bu sorunu çözmek için diğer demokratik kitle örgütleriyle de işbirliği yapacaklarını ifade eden Er, "Milli Eğitim Bakanlığı ’alınmayacak’ diyor ama alıyorlar. Bu konuyla ilgili hiç kimse hakkında da soruşturma açılmıyor" dedi.

Elektriğe yılbaşından bu yana yüzde 80 oranında zam yapıldığını öne süren Ali Er, yeni elektrik zammının yürürlüğe girdiği tarihte dava açacaklarını bildirdi.


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