-Kayısı yaşlanmayı geciktiriyor IĞDIR (A.A) - 16.08.2011 - Iğdır Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Bayram Yurt, yaptığı bilimsel araştırmalarda kayısının hem karaciğer koruyucu hem de antioksidan özelliğinin ortaya çıktığını belirtti. Türkiye'nin en önemli kayısı üreticisi şehirlerinden biri olan Iğdır'da kayısının insan sağlığı üzerindeki etkileri alanında bir çalışma yürüttüklerini belirten Yurt, bu kapsamda kayısının karaciğer koruyucu ve antioksidan özelliklerinin belirlenmesi amacıyla deney hayvanları üzerinde araştırma yaptıklarını ve deneyler sonucunda kayısı ve çekirdeğinin karaciğer koruyucu ve yaşlanmayı geciktirici antioksidan rolü olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Beslenmeyle hastalıklar arasında doğrudan ilişki olduğunu söyleyen Yurt, ''Günümüzde sentetik gıda katkı maddelerinin yerine doğal antioksidanları kullanma çabaları arttı. Kayısı da insan sağlığı bakımından önemli bir yere sahip. İçerdiği karetenoitler ve fenolik bileşiklerden dolayı antioksidan etki gösteriyor. Yaptığımız deneyler sonucunda kayısı ve çekirdeğinin karaciğer koruyucu ve yaşlanmayı geciktirici antioksidan rolü olduğu ortaya çıktı'' dedi. Araştırmasının uluslararası bilimsel bir dergi olan Food and Chemical Toxicology'de yayınlandığını ve TUBİTAK tarafından Yayın Teşvik Ödülü'ne layık görüldüğünü anlatan Yurt, kayısının insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini incelemeye devam edeceklerini bildirdi. Yurt, Milli Eğitim Bakanlığınca okul kantinlerinde cips ve kola satışının yasaklanmasının gündemde olduğunu ifade ederek, ''Bu güzel gelişmeyi, okul kantinlerinde besleyici değeri yüksek ve antioksidan etki gösteren kuru kayısı gibi ürünlerle taçlandırmamız gerekiyor. Bu hem çocuklarımızın sağlığı hem de ülke ekonomisi için son derece önemli'' diye konuştu.