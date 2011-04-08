'Kayısı Topuklu Kadınlar'a dair…

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""Quid rides? Mutato nomine de te fabula narratur! Niye gülüyorsun? Bu anlattığım senin hikayendir!" Romalı şair Horatius dememiş miydi bunu, demişti, biz de Mahmut'un kitabının ilk sayfasında bunu zaten okuyoruz."-Yalçın Pekşen-Gazeteciliğini edebiyatçı kimliğiyle sürdüren, edebiyat yapıtlarında ise bir gazeteci gibi sadece "olayın hikayesini" anlatan Mahmut Şenol, 3 romanın ardından bu kez deneme, fıkra ve öykülerden oluşan “Kayısı Topuklu Kadınlar”la okurların karşısında.Phaselis Adağı, Bay Konsolos ve Çerkes Adil Paşa'nın Tahsildarlık Günleri adlı romanlarıyla tanıdığımız Şenol’un deneme, gazete fıkrası ve haber-öykülerinden bir seçki olan “Kayısı Topuklu Kadınlar”da mizah ve eleştirinin yanı sıra sosyal gerçekliklere farklı bir bakış bulacaksınız.