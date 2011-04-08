T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

'Kayısı Topuklu Kadınlar'a dair…

Gazeteci yazar Mahmut Şenol’un dördüncü kitabı 'Kayısı Topuklu Kadınlar' çıktı.

08 Nisan 2011 03:00

T24 - Gazeteci yazar Mahmut Şenol’un dördüncü kitabı “Kayısı Topuklu Kadınlar” çıktı…

Kayısı Topuklu Kadınlar""Quid rides? Mutato nomine de te fabula narratur! Niye gülüyorsun? Bu anlattığım senin hikayendir!" Romalı şair Horatius dememiş miydi bunu, demişti, biz de Mahmut'un kitabının ilk sayfasında bunu zaten okuyoruz."

-Yalçın Pekşen-

Gazeteciliğini edebiyatçı kimliğiyle sürdüren, edebiyat yapıtlarında ise bir gazeteci gibi sadece "olayın hikayesini" anlatan Mahmut Şenol, 3 romanın ardından bu kez deneme, fıkra ve öykülerden oluşan “Kayısı Topuklu Kadınlar”la okurların karşısında.

Phaselis Adağı, Bay Konsolos ve Çerkes Adil Paşa'nın Tahsildarlık Günleri adlı romanlarıyla tanıdığımız Şenol’un deneme, gazete fıkrası ve haber-öykülerinden bir seçki olan “Kayısı Topuklu Kadınlar”da mizah ve eleştirinin yanı sıra sosyal gerçekliklere farklı bir bakış bulacaksınız.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24