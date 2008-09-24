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Sağlık

Kayısı suyu mide şişkinliğini önlüyor

İftar ve sahur saatlerinde tüketilen bir bardak kayısı suyunun sindirim sistemini rahatlattığı belirtildi.

24 Eylül 2008 03:00

Meyve Suyu Endüstrisi Derneği'nin yaptığı bir açıklamada, iftar ve sahur saatlerinde tüketilen bir bardak kayısı suyunun sindirim sistemini rahatlattığı belirtildi.

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Gün boyu besin almamış metabolizmada düşük olan kan şekeri seviyesi, lif ihtiva eden kayısı suyu ile daha dengeli yükseliyor. Bunun yanı sıra kayısı suyu hazmı kolaylaştırıyor, midede gaz oluşumunu en aza indiriyor ve şişkinliği önlüyor. Kemikleri ve dişleri güçlendiriyor. Kolon kanseri riskini azaltıyor.

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