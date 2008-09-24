Kayısı suyu mide şişkinliğini önlüyor

Meyve Suyu Endüstrisi Derneği'nin yaptığı bir açıklamada, iftar ve sahur saatlerinde tüketilen bir bardak kayısı suyunun sindirim sistemini rahatlattığı belirtildi.
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Hormonlu sebze meyveyi tanımanın püf noktaları
Gün boyu besin almamış metabolizmada düşük olan kan şekeri seviyesi, lif ihtiva eden kayısı suyu ile daha dengeli yükseliyor. Bunun yanı sıra kayısı suyu hazmı kolaylaştırıyor, midede gaz oluşumunu en aza indiriyor ve şişkinliği önlüyor. Kemikleri ve dişleri güçlendiriyor. Kolon kanseri riskini azaltıyor.