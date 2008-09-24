Kayısı suyu mide şişkinliğini önlüyor

Sebze ve meylveleri bıçakla kesmeyin



Hormonlu sebze meyveyi tanımanın püf noktaları

Gün boyu besin almamış metabolizmada düşük olan kan şekeri seviyesi, lif ihtiva eden kayısı suyu ile daha dengeli yükseliyor. Bunun yanı sıra kayısı suyu hazmı kolaylaştırıyor, midede gaz oluşumunu en aza indiriyor ve şişkinliği önlüyor. Kemikleri ve dişleri güçlendiriyor. Kolon kanseri riskini azaltıyor.