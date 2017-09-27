Kayışı kopan davul kadına çarptı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'un Çarşamba İlçesi\'ndeki bir düğünde, davulcunun şov yaptığı sırada kayışı kopan davul, gösteriyi cep telefonu ile görüntüleyen kadına çarptı. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Samsun\'un Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi\'ndeki bir düğünde 3 kişiden oluşan davul-zurna ekibi sahneye çıktı. Ardından iki davulcu önce yere yattı, sonra da zurnacının ritmi ile birlikte ayağa kalkarak karşılıklı olarak davullarını çalmaya başladı. Ancak kendi çevrelerinde hızla dönerken davulculardan birinin omuzundaki asılı olan davulun kayışı koptu. Davul, gösteriyi sahnenin kenarından cep telefonuna kaydeden Nazire Karaca\'ya hızla çarptı. Karaca, ne olduğunu şaşırırken olaydan yara almadan kurtuldu. Davulun kendisine doğru geldiğini fark etmesiyle yere düştüğünü söyleyen Nazire Karaca, \"Davul telefonuma ve elime çarpmamış olsaydı, direkt kafama vururdu ve daha kötü olabilirdi\" dedi.



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