Kayısı çekirdeğinden zehirlendi

T24- Van'ın Edremit ilçesinde yediği kayısı çekirdeğinden zehirlenen 4 yaşındaki çocuk, yaşamını yatağa bağlı sürdürüyor.



İlçeye bağlı Köprüler köyünün imamı Ercan Caniş'in 4 yaşındaki oğlu Yasir, bulduğu bir kayısı çekirdeğini yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Yasir Caniş'in, yapılan tetkikler sonucu, yediği kayısı çekirdeğindeki siyanürden zehirlendiği belirlendi.



Baba Ercan Caniş, doktorların, oğlunun kayısı çekirdeğinden zehirlendiğini belirtmesi üzerine büyük şaşkınlık yaşadığını, emin olmak için tahlilleri Ankara'ya gönderdiklerini söyledi. Ankara'dan gelen sonuçlarda da oğlunun kayısı çekirdeğindeki siyanürden dolayı zehirlendiğini öğrendiklerini anlatan Ercan Caniş, oğlunun 9 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde kaldığını, ardından taburcu edildiğini belirtti. Ölümden dönen Yasir'in hareket edemediğini, konuşamadığını, yatağa bağlı olarak yaşamını sürdürdüğünü belirten Caniş, oğlunun bir an önce eski sağlığına kavuşması için tedavinin devam ettiğini vurguladı.



Olgunlaşmamış meyve çekirdeğinde siyanür





Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özkan Ünal Yasir Caniş'in, kayısı çekirdeğinden kaynaklanan zehirlenme nedeniyle hastaneye geldiğini, yapılan tetkiklerde, beyninde ciddi bir zedelenme bulgusuna rastladıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:



“Siyanür zehirlenmelerini başka şekillerde görüyorduk. Ancak meyve çekirdeğindeki siyünür vakası ile ilk kez karşılaştım. Bazı meyvelerin çekirdeklerinde, özellikle olgunlaşmamış meyvelerin çekirdeğinde siyanür var. Bunlar olgunlaşmadan kırılıp yenildiğinde, bu tür riskler olabiliyor.”



Yasir Caniş'in beyninde zehirlenmeye bağlı olarak damar tıkanıklığı ve kanamaların ortaya çıktığını ifade eden Prof.Dr. Ünal, bu durumun da hastada ciddi kalıcı hasarlar bırakmasının doğal olabileceğini, Caniş'in beynindeki lezyonların da kalıcı hasar bırakan türler olduğunu kaydetti.





Bu tür vakalarla nadir karşılaşıldığını bildiren Caniş, şöyle devam etti: “Bu durum, tıp literatüründe de oldukça nadir rastlanılan bir olaydır. Bunlardan biri, birkaç yıl önce yayınlanmış. Biz de bu vakayı tıp literatürüne kazandıracağız. Nadir karşılaşılan bir durum olsa da anne ve babalar, çocuklarını meyve çekirdeği konusunda uyarmalıdır. Olgunlaşmamış meyve çekirdekleri çocuklara verilmemelidir. Sık karşılaşılmasa da aileler bu uyarıyı dikkate almalıdır.”



