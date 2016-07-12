Kayıplara Karşı Uluslararası Komite’den Hurşit Külter için çağrı: İnsanlık suçu işleyenler hesap vereceklerdir!

Kayıplara Karşı Uluslararası Komite (ICAD), 27 Mayıs’tan bu yana haber alınamayan DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter için “Hurşit Külter gözaltında kaybedilmek mi isteniyor?" diye sordu.

ICAD’ın yaptığı açıklama şöyle:

"Türkiye'de 1980'li ve özellikle de 1990'lı yıllarda gözaltında kaybetme saldırısı devlet tarafından sistematik olarak uygulanmış ve binlerce insan gözaltında kaybedilmişti. Cumartesi Anneleri 27 Mayıs 1995 tarihinden bu yana haftalık oturma eylemleriyle kayıplarının akıbetini devlete sormaktadırlar. Ancak devlet, kayıpların akıbetini gizlemeye devam etmektedir.

"Türkiye'de, son bir yılda devletin Kürt halkına ve muhalif kesimlere yönelik saldırı ve katliamları devam etmektedir. Suruç, Ankara, İstanbul, Roboski ve tüm diğer katliamlarda olduğu gibi, katiller ve sorumlular korunmaktadır. İnsan haklarının olmadığı, düşünce ve ifade özgürlüğünün olmadığı bir ülkede Hurşit Külter'in kaybedilmek istendiğine dair endişemiz artmaktadır. Gözaltında kaybetme bir insanlık suçudur. İnsanlık suçu işleyenler er geç tarih karşısında hesap vereceklerdir. Hurşit Külter sağ alındı, sağ istiyoruz!"