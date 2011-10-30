T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kayıplar aranıyor VAN (A.A)

30 Ekim 2011 18:32

-Kayıplar aranıyor VAN (A.A) - 30.10.2011 - Van'daki deprem sonrasında Erciş ilçesinde kayıp kişilerin aranmasına devam ediliyor. Arama kurtarma ekipleri, MOBESE kameralarının görüntülerinden de faydalanarak enkazlarda arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor. Afyonkarahisar Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği, Erciş'te ''anahtarcı İsmail'' lakabıyla bilinen İsmail Akçil ve 2 kızının bulunması için Turva Otel ve Emrah Caddesi'ndeki Sancaktar Apartmanı'nın enkazlarında arama çalışması başlattı. Evleri ve iş yerleri yıkılan vatandaşlar, sağlam olan eşya ve malzemelerini toplamaya çalışıyor. Depremden yaklaşık 15 gün önce Samsun'dan getirdiği 40 ton pirinç Kışla Caddesi'ndeki Turanlar Apartmanı'nın enkazında kalan Adem Torman, işçileriyle birlikte sağlam çuvallarını kurtarmaya çalışıyor. Emrah Caddesi'ndeki alışveriş merkezinde bulunan ürünlerini kurtarmaya çalışan iş yeri sahibi, gözyaşları içinde malzemeleri topladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24