-Kayıplar aranıyor VAN (A.A) - 30.10.2011 - Van'daki deprem sonrasında Erciş ilçesinde kayıp kişilerin aranmasına devam ediliyor. Arama kurtarma ekipleri, MOBESE kameralarının görüntülerinden de faydalanarak enkazlarda arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor. Afyonkarahisar Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği, Erciş'te ''anahtarcı İsmail'' lakabıyla bilinen İsmail Akçil ve 2 kızının bulunması için Turva Otel ve Emrah Caddesi'ndeki Sancaktar Apartmanı'nın enkazlarında arama çalışması başlattı. Evleri ve iş yerleri yıkılan vatandaşlar, sağlam olan eşya ve malzemelerini toplamaya çalışıyor. Depremden yaklaşık 15 gün önce Samsun'dan getirdiği 40 ton pirinç Kışla Caddesi'ndeki Turanlar Apartmanı'nın enkazında kalan Adem Torman, işçileriyle birlikte sağlam çuvallarını kurtarmaya çalışıyor. Emrah Caddesi'ndeki alışveriş merkezinde bulunan ürünlerini kurtarmaya çalışan iş yeri sahibi, gözyaşları içinde malzemeleri topladı.