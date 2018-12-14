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Kayıp zihinsel engelli ölü bulundu

Safiye TARI GÜNER/BİGA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde 5 gündür kayıp olan zihinsel engelli Ahmet Çapraz (66), Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri tarafından ölü bulundu

14 Aralık 2018 18:17

Safiye TARI GÜNER/BİGA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Biga ilçesinde 5 gündür kayıp olan zihinsel engelli Ahmet Çapraz (66), Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri tarafından ölü bulundu.
Biga ilçesine bağlı Çeşmealtı köyünde, pazar günü kaybolan zihinsel engelli Ahmet Çapraz\'ın yakınları jandarmaya haber verdi. AFAD ve jandarma ekipleri, kayıp Çapraz için arama- kurtarma çalışması başlattı. 5 gündür devam eden çalışmalarda, bu sabah köy yakınlarındaki dere yatağında Çapraz\'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ahmet Çapraz\'ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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