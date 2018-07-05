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Kayıp zihinsel engelli genç için arama çalışması başlatıldı (2)

ORMANDA ARANIRKEN İNŞAATTA BULUNDU Denizli'nin Tavas ilçesinde, yakınlarının bir anlık dalgınlığından yararlanıp evden çıkan ve bir daha dönmeyen zihinsel engelli Onur Çetin (23), ormanlık alanda Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından a

05 Temmuz 2018 21:27

ORMANDA ARANIRKEN İNŞAATTA BULUNDU
Denizli\'nin Tavas ilçesinde, yakınlarının bir anlık dalgınlığından yararlanıp evden çıkan ve bir daha dönmeyen zihinsel engelli Onur Çetin (23), ormanlık alanda Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından aranırken, müjdeli haber Denizli kent merkezinden geldi. Çetin, Denizli\'nin Adalet Mahallesi\'ndeki bir inşaatta vatandaşlar tarafından bulunup, polise teslim edildi. Polis, Denizli Devlet Hastanesi\'ndeki sağlık kontrolünde durumunun iyi olduğu belirlenen Onur Çetin\'i Tavas\'taki ailesine teslim etti.

TAVAS (Denizli), (DHA)

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