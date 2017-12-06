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Kayıp zahireciyi bulmak için belediye de devreye girdi

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde zahirecilik yapan Recep Baykal'dan (45) 17 gündür haber alınamıyor

06 Aralık 2017 15:40

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde zahirecilik yapan Recep Baykal\'dan (45) 17 gündür haber alınamıyor. Malkara Belediyesi, Baykal\'ın afişlerini bastırarak cadde ve sokaklara astı.
Zahirecilik yapan, evli ve 2 çocuk babası Ramazan Baykal, 17 gün önce evinden ayrıldıktan sonra ortadan kayboldu. Ailesi ve yakınlarının gidebileceği her yeri aradığı Baykal, bulunamayınca, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulunuldu. Ailesinin hayatından endişe ettiği Baykal\'ı bulmak için Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul da devreye girdi. Belediye, Baykal\'ın fotoğraflarını bastırarak, her yere astırdı.
Başkan Ulaş Yurdakul, \"Kayıp olan hemşerimizin bulunmasına yardımcı olmak amacıyla böyle bir çalışma başlattık. Bastırdığımız afişler personelimiz tarafından İpsala ve çevre köylerine asıldı. Malkara Belediyesi olarak Recep Baykal isimli hemşehrimizin en kısa zamanda bulunmasını temenni ediyorum. Görenlerin emniyet, jandarma ve belediyeye bildirmelerini istiyoruz\" dedi.

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