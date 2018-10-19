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Kayıp yat kaptanı denizde ölü bulundu

Süheyla GÖZDERELİLER/ YALOVA, (DHA)- YALOVA'da, yatların bulunduğu marinada denizde erkek cesedi bulundu

19 Ekim 2018 18:07

Süheyla GÖZDERELİLER/ YALOVA, (DHA)- YALOVA\'da, yatların bulunduğu marinada denizde erkek cesedi bulundu. Cesedin, dünden bu yana haber alınamayan yat kaptanı Hilmi Gülen\'e (40) ait olduğu belirlendi.
Yalova Setur Marina içinde saat 11.00 sıralarında suyun yüzeyinde ceset görenler, polise haber verdi. Gelen Deniz Polisi ekipleri, yatların bulunduğu marinada bulunan cesedi, denizden çıkardı. Yapılan incelemede cesedin, dünden bu yana haber alınamayan yat kaptanı Hilmi Gülen\'e ait olduğu belirlendi. Marinada çalıştığı yattan denize düşerek öldüğü tahmin edilen Gülen\'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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