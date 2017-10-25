Kayıp yaşlı kadın ormanda bulundu

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU\'nun Araç İlçesi Eskiiğdir Köyü\'nde dün evinden çıkdıktan sonra kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası 85 yaşındaki Emine Kürekçi, ormanlık alanda sağ bulundu.

Köyde oturan alzheimer hastası Emine Kürekçi, dün öğle saatlerinde evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Çevrede arama yapan köylüler, Kürekçi\'ye ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri, köyün çevresinde arama çalışması başlattı. Dünden bu yana süren çalışmalar sonunda Kürekçi, bugün öğle saatlerinde evinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Bitkin olan Kürekçi, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Araç Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.



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