Kayıp yakınlarının eyleminde 'Ergenekon davası' tepkisi

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi ve kayıp yakınları tarafından "Kayıplar bulunsun failler yargılansın" sloganıyla düzenlenen oturma eyleminde, Ergenekon davasında yargılanan ve adları "faili meçhul" ve gözaltında kayıplarla anılan kişilerin, bölgede işlediği suçlardan dolayı yargılanmamasına tepki gösterildi.

Eylemde, 1992 yılında Şırnak'taki Newroz'da gözaltına alındıktan sonra kendinden bir daha haber alınamayan İlhan Bilir ile ağabeyi Ramazan Bilir'in akıbeti soruldu.

İHD Diyarbakır Şubesi ve kayıp yakınlarının her hafta "Kayıplar bulunsun failler yargılansın" sloganıyla düzenlediği oturma eyleminin 235'incisi Koşuyolu Parkı Yaşam Hakkı Anıtı önünde gerçekleştirildi. Eylemde üzerinde kayıpların fotoğraflarının bulunduğu "Kayıplar bulunsun failler yargılansın" pankartları açıldı.



Eyleme çok sayıda kişinin yanı sıra, Belediye-İş Sendikası, 78'ler Vakfı, KESK bileşenleri de katıldı.



Eylemde konuşan İHD Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici, buruk bir bayramı daha geride bıraktıklarını ve kayıp yakınlarının bayramda ziyaret edecekleri bir mezarının bulunmadığını söyleyerek, kayıpların faillerinin bulunması için defalarca yargıya seslendiklerini ifade etti.



Bilici, geçen hafta görülen Ergenekon davasında yargılananların birçoğunun coğrafyalarında kaybettirilenlerin uygulamacıları ve sorumluları olduğuna vurgu yaparak, "Devletin aklı hiç değişmedi. Hükümet kendi politikaları doğrultusunda bu Ergenekoncuları yargıladı. Ancak bu Ergenekoncuların davasında burada bulunan kayıp yakınların anneleri dinlenecekti. Ergenekoncular bu coğrafyada darbe yaptı, hükümet bunun hesabını sormalıdır. Silivri'de yargılananların, bu coğrafyada katlettikleri devlet arşivlerinde mümkündür" diye konuştu.

'Ramazan, İlhan Bilir nerede?'

Ardından konuşan İHD Diyarbakır Şubesi Kayıp Komisyonu üyesi Necibe Güneş Perinçek, 1992 yılında Şırnak merkezinde Newroz kutlamaları sırasında polislerce yapılan müdahalede gözaltına alındıktan sonra kaybedilen İlhan Bilir ve ağabeyi Ramazan Bilir'in kaybediliş öykülerini anlattı.



Ramazan Bilir'in, Newroz olayları sonrasında Şırnak'tan Cizre'ye göç ettiğini aktaran Perinçek, "Kardeşi İlhan Bilir aynı yıl askere gider. İzinli olarak Cizre'ye gelir, izin bitimine yakın bir günde Şırnak'taki yakınlarını ziyarete gider. İlhan iki gün sonra yakın evine gelen kişilerce götürülür. Götürenler, 'İlhan'ı sormayın 3 gün sonra serbest bırakacağız' der, ancak İlhan'dan bir daha haber alınmaz. Ağabey, Ramazan bu olaydan sonra evini bir daha Şırnak'a taşır ve kardeşi İlhan'ı bulmak için çalmadık kapı bırakmaz. Bu nedenle bazı karanlık güçler sürekli onu rahatsız eder. JİTEM ekibiyle çalıştığı öğrenilen Ali adlı bir şahıs Ramazan'ın evine gelir; 'Kardeşinin nerede olduğunu öğrendim, gel birlikte Cizre'ye oradan da Kuzey Irak'a gidelim' der. Ramazan, Ali adlı şahısla gittikten sonra bir daha ondan da haber alınamaz" diye konuştu.



Bilir'in eşinin 15 gün sonra mahalle muhtarını yanına alarak emniyet ve savcığa şikayette bulunduğunu belirten Perinçek, "Ali adlı şahıs kısa bir sorgulamadan sonra bırakılır. Çünkü Ali adlı şahıs verdiği ifadede, Ramazanla birlikte Cizre'ye gittiğini, daha sonra Ramazan'ın yanından ayrıldığını söyler. Ve o günden sonra iki kardeşten haber alınamaz" dedi.