Kayıp uzay robotu Philae ortaya çıktı



Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Alman Uzay ve Havacılık Dairesi'nden (DLR) verilen bilgiye göre, uzay aracı Rosetta, kısaca "Çuri" olarak anılan Çuryumov-Gerasimenko/67P kuyruklu yıldız üzerinden geçişi sırasında yeni görüntüler aldı.

Kuyruklu yıldızdaki sürpriz ayrıntı

2 Eylül tarihli çekimler sırasında Rosetta'nın bünyesindeki Osiris isimli özel kamera sistemi kullanıldı. Kuyruklu yıldıza 2,7 kilometre irtifada yapılan çekimlerde elde edilen görüntüler dünyaya ulaştı. Görüntülerin incelenmesi sonrasında sürpriz bir ayrıntı ortaya çıktı. Kuyruklu yıldıza inen ve şarjı biten robot Philae'nin de bir tümseğin ardında, "Çuri"nin derinliklerinde olduğu belirlendi.

Uzmanlar ne dedi?

ESA'nın Rosetta misyonunda Osiris kamera ekibinden sorumlu Cecilia Tubiana, "Misyonun sona ermesine bir ay kala Philae'nin böyle detaylı bir görüntüsünü almayı başardığımız için çok mutluyum" dedi.

Philae'nin Almanya'nın Köln şehrinde bulunan kontrol merkezinden de konuyla ilgili açıklama yapıldı. DLR yetkilisi Koen Geurts, "Aracın indiği noktanın işlev ve telsiz özelliğini nasıl etkilediğini ortaya çıkarabileceğiz" dedi.

Kuyruklu yıldızdan veriler yolladı

2 Mart 2004 tarihinde fırlatılan Rosetta adlı uzay aracı, 10 yıllık bir yolculuğun ardından 6 Ağustos 2014 tarihinde hedefi Çuryumov Gerasimenko/67P kuyruklu yıldızına ulaşmıştı. Philae ise 12 Kasım 2014 tarihinde kuyruklu yıldıza inmişti.

Philae inişinden sonra kuyruklu yıldızın yüzeyinde kimyasal analizler yapıp verilerini dünyaya ulaştırmıştı. Ancak bataryasının şarjının bitmesi, enerjisini sağlayabilecek güneş panellerinin de gölgede kalması üzerine uyku moduna alınmıştı.