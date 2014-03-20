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Dünya
Deutsche Welle

Kayıp uçakla ilgili sürpriz gelişme

Kaybolmasının üzerinden iki hafta geçmesine rağmen izi bulunamayan Malezya Havayolları’na ait uçakla ilgili önemli bir açıklama Avustralya'dan geldi.

20 Mart 2014 10:08

Avustralya BaşbakanıTony Abbott, Hint Okyanusu'nun güneyinde kayıp Malezya
uçağına ait olma ihtimali olan iki parça bulunduğunu söyledi.

Abbott, parlamentoda soru cevap oturumunda yaptığı açıklamada, Hint
Okyanusu'nun güneyinde yeni ve güvenilir bilgilerin gün ışığına çıktığını
söyledi.

Avustralya Orion uçaklarının, söz konusu parçaların bulunduğu bölgeye doğru
yönlendiğini dile getiren Abbott, parçaların uçak ile bağlantısının olmayabileceğini de
aktardı. Abbott, görülen parçaların detayları konusunda bir açıklama yapmadı.

Kuala Lumpur Pekin seferini yaparken 227 yolcu ve 12 mürettebatıyla 8 Mart
Cumartesi günü ortadan kaybolan Malezya uçağına, tüm aramalara rağmen
ulaşılamadı. Bulunan parçaların kayıp uçağa ait olup olmadığı, parçalara ulaşılıp
detaylı inceleme yapıldıktan sonra netleşecek.

Çin yönetiminden eleştiri

Yolcuların çoğunun Çinli olması nedeniyle arama çalışmalarına destek veren Çin
yönetimi Malezya'nın soruşturma ve iletişim yöntemlerini eleştiriyor.

Havalandıktan sonra kokpitte neler yaşandığına ilişkin karmaşık bilgiler bulunduğuna
dikkat çeken Çinli yetkililer, verilerin doğru olmadığını ve bilgi akışının da yavaş
sağlandığını söylüyor.

Uçakta mürettebatla birlikte bulunan 239 kişiden 153'ü Çinli'ydi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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