Kayıp uçakla ilgili sürpriz gelişme

Avustralya BaşbakanıTony Abbott, Hint Okyanusu'nun güneyinde kayıp Malezya

uçağına ait olma ihtimali olan iki parça bulunduğunu söyledi.

Abbott, parlamentoda soru cevap oturumunda yaptığı açıklamada, Hint

Okyanusu'nun güneyinde yeni ve güvenilir bilgilerin gün ışığına çıktığını

söyledi.

Avustralya Orion uçaklarının, söz konusu parçaların bulunduğu bölgeye doğru

yönlendiğini dile getiren Abbott, parçaların uçak ile bağlantısının olmayabileceğini de

aktardı. Abbott, görülen parçaların detayları konusunda bir açıklama yapmadı.

Kuala Lumpur Pekin seferini yaparken 227 yolcu ve 12 mürettebatıyla 8 Mart

Cumartesi günü ortadan kaybolan Malezya uçağına, tüm aramalara rağmen

ulaşılamadı. Bulunan parçaların kayıp uçağa ait olup olmadığı, parçalara ulaşılıp

detaylı inceleme yapıldıktan sonra netleşecek.

Çin yönetiminden eleştiri

Yolcuların çoğunun Çinli olması nedeniyle arama çalışmalarına destek veren Çin

yönetimi Malezya'nın soruşturma ve iletişim yöntemlerini eleştiriyor.

Havalandıktan sonra kokpitte neler yaşandığına ilişkin karmaşık bilgiler bulunduğuna

dikkat çeken Çinli yetkililer, verilerin doğru olmadığını ve bilgi akışının da yavaş

sağlandığını söylüyor.

Uçakta mürettebatla birlikte bulunan 239 kişiden 153'ü Çinli'ydi.