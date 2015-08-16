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Dünya
Deutsche Welle

Kayıp uçağın enkazı bulundu

İçindeki 54 yolcu ve mürettebatla kaybolan Endonezya yolcu uçağının enkazına ulaşıldı.

16 Ağustos 2015 20:55


Endonezya'da Trigana Havayolları'na ait yolcu uçağının Papua dağlık bölgesinde düştüğü belirlendi. Papua'nın başkenti Jayapura'dan Oksibil'e gitmekte olan uçakta 44 yetişkin ve beş mürettebat ile beş çocuk ve bebeğin bulunduğu belirtiliyor.

Papua bölgesinde hava trafik kontrol kulesiyle irtibatı kesilen uçağın enkazının bölge sakinleri tarafından bulunduğu ve bir dağa çarptığının belirlendiği bildirildi. Ulaşılması zor dağlık bölgenin, uçağın iniş yapması planlanan Osibil havaalanına 25 kilometre uzaklıkta olduğu belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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EndonezyaTrigana HavayollarıPapuaJayapura OksibilOsibilDeutsche Welle Türkçe DWBK

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