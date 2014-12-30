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Dünya
Deutsche Welle

'Kayıp uçağın enkazı bulundu'

Endonezyalı yetkililer, Surabaya adasından Singapur’a giderken kaybolan, AirAsia havayollarına ait QZ8501 sefer sayılı yolcu uçağına ilişkin açıklamada bulundu.

30 Aralık 2014 13:16


Endonezya Sivil Havacılık Kurumu Genel Direktörü Djoko Murjatmodjo, Endonezya Hava Kuvvetleri'ne bağlı arama-kurtarma personelinin gözlemleri sonucunda denizde tespit edilen bazı nesnelerin AirAsia uçağına ait olduğunu söyledi.

Bulunan nesneler arasında yolcu çıkışı kapısı ve tahliye kaydırağının da yer aldığı belirtildi.

Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu Başkanı Bambang Sulistyo, "Bulunan nesnelerin yüzde 95 kesinlikte kayıp AirAsia uçağına ait olduğunu" açıkladı.

Endonezya hava kuvvetlerinin bir yetkilisi, nesnelerin Borneo Adası'nın güneyinde, Cava Denizi'nde gözlendiğini açıkladı.

Airbus 320-200 tipi yolcu uçağı, Endonezya'nın Surabaya kentinden Singapur'a giderken pazar günü kaybolmuştu. Uçağın kontrol kulesiyle son temasında pilot, bulutlardan kaçınmak amacıyla rota değişikliği izni istemiş, bu görüşmenin kısa süre ardından uçak radar ekranlarından kaybolmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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