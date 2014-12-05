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'Kayıp trilyon' davasında Abdullah Gül hakkında takipsizlik kararı

Refah Partisi dönemine ait 'kayıp trilyon' davasında, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında takipsizlik kararı verildi

05 Aralık 2014 19:49

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkındaki kayıp trilyon soruşturmasında "kamu davası açılmasını gerektirir delil elde edilemediği" gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

Cumhurbaşkanlığının sona ermesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe vererek, Gül'ün "Kayıp trilyon" iddialarına ilişkin yargılanmasını isteyen İşçi Partisi'nin, kararda "suç ihbarında bulunan" olarak yer aldığı kaydedildi.

Gül, soruşturma kapsamında 18 Kasım 2014'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek ifade vermişti.

Gül'ün resmi internet sitesinden bir gün sonra yapılan açıklamada, şöyle denilmişti: "11. Cumhurbaşkanı Gül, görev süresinin bitmesini takiben Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı dokunulmazlıkları nedeniyle işlem görmeyen hakkındaki davanın sonuçlandırılması için gerekli muamelenin yapılmasını istemişti.

Başsavcılığın ilgili dosyayı tekemmül ettirmek maksadıyla hukuki usuller çerçevesinde ifadeye davet etmesi neticesinde On Birinci Cumhurbaşkanı Gül, dün savcılığa giderek ifadesini vermiştir.

'Kayıp trilyon' davasına bakan Ağır Ceza Mahkemesi'nin, kendisi gibi ilgisiz bütün parti yetkilileri hakkında ve özellikle de Refah Partisi'nin bu konularla ilgili Genel Muhasibi hakkında bile beraat kararı verdiğini hatırlatan Gül, 'Hukukun tüm koşullarıyla eksiksiz ve kusursuz olarak işlemesi, hiçbir konuda en küçük bir kuşkunun hiçbir taraf için kalmaması maksadıyla bizzat ifade verdiğini' belirterek, bu işlemin tamamlanmasından ötürü duyduğu memnuniyeti ifade etmiştir."

 

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