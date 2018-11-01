Kayıp telefonu karakoldan evine götüren polise 10 ay hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, parkta bulunup, sahibine teslim edilmesi için karakola getirilen cep telefonunu evine götürdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan polis memuru Fatih B. (35), \'hırsızlık\' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, polisin hapis cezasını erteledi.

Olay, nisan ayında, merkez Kocasinan ilçesinde meydana geldi. H.B. ve babası S.B., iddiaya göre, parkta bulduğu cep telefonunu alıp, sahibine teslim edilmesi için karakola götürdü. Polis memurlarınca teslim alınan telefon, \'Bulundu\' yazılı not ile masanın üzerine bırakıldı. Karakolda çalışan polis memuru Fatih B., resmi olarak teslim alınmadığı öne sürülen cep telefonuna SIM kart takıp, evine götürdü. Bunlar yaşanırken Rıza D., piyasa değeri 600 TL olan cep telefonunu kaybettiğini fark edip, savcılığa başvurdu. Bunun üzerine araştırma başlatıldı ve IMEI numarasından telefonu Fatih B.\'nin kullandığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cumhuriyet savcılığınca telefonu zimmetine geçirdiği iddiasıyla Fatih B.\'nin \'zimmet\' suçundan yargılanması istendi. 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada, tutuksuz sanık Fatih B. ile davacı Rıza D. ve avukatları hazır bulundu. Hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen Fatih B., beraatini talep etti. Cep telefonu kaybolan Rıza D. ise şikayetçi olmadığını belirterek, \"Savcılığa dilekçe verdikten sonra 1- 2 ay geçti ve ifadeye çağırıldım. Telefonumun değeri 600 liraydı. Fatih bey, 600 lira olarak para verdi. Zararım karşılandı. Şikayetçi değilim\" dedi. Duruşma savcısı da davanın \'zimmet\' suçundan açılmış olsa da suçun \'kamudan hırsızlık\' olduğu gerekçesiyle polis memurunun cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Fatih B.\'yi \'hırsızlık\' suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın soruşturma aşamasında Rıza D.\'nin zararını giderdiği gerekçesiyle \'etkin pişmanlık\' hükümlerinin uygulanmasına karar vererek, cezada indirim yaptı ve 10 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.