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Yaşam

Kayıp telefon için uçağı maket gibi ayırdılar

İspanya’dan İngiltere’ye gitmek isteyen bir yolcu uçağın havalandırmasına cep telefonunu düşürünce uçağı maket gibi ayırdılar.

22 Ekim 2009 03:00

İspanya’dan İngiltere’ye gitmek isteyen bir yolcu uçağın havalandırmasına cep telefonunu düşürünce uçağı maket gibi ayırdılar.

Jet2 havayolu şirketine ait uçak Murcia’ya daha yeni indiğinde bir yolcu cep telefonunu düşürdü.

Telefon açık oluğu için şirketin yetkilileri telefon bulunana dek uçağın kalkmasına izin vermedi.

Uçağın kokpit bölgesi ve ön sıralardaki koltukları sökülürken uçaktaki tatilciler de üç saat beklemek zorunda kaldı. 

Jet2.com şirketinin bir yetkilisi pazar günü meydana gelen olayda yolcuların gösterdiği sabır için kendilerine teşekkür etti.

Yetkili, “Biz daima güvenlik konusunda en yüksek standartlarda hizmet veririz ama şüphesiz ki telefonu bulmamız için bekletmek zorunda kalarak yolcularımıza zahmet verdik. Ama yolcularımızın güvenliği için açık durumda olan cep telefonu ya da herhangi bir iletişim cihazının bulunması gerekiyordu” dedi. 

Yetkili, “Hayayoluyla seyahat eden yolculara havaalanı terminaline ulaşmadan önce cep telefonlarının açmamalarını bir kez daha hatırlatmak isteriz“ dedi.

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