Kayıp şoför, apartmanın bodrum katında ölü bulundu

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN\'da, bir firmada şoför olarak çalışan, 5 gündür kayıp olan Murat Gülbal (35), bir apartmanın bodrum katında ölü bulundu. Vücudunda darp izleri olduğu belirtilen Gülbal\'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu\'da işe gitmek için cuma günü evinden çıkan Murat Gülbal\'dan haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Polis ve ailesinin yaptığı arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Dün gece saatlerinde Demirciler Mahallesi\'ndeki 4 katlı binanın bodrum katına eşya bırakmak için inen ev sahipleri, erkek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin, kayıp olarak aranan 2 çocuk babası Murat Gülbal\'a ait olduğu saptandı.

Vücudunda darp izleri bulunan Gülbal\'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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