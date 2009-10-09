'Kayıp Sembol' turizmi canlandırdı

Dan Brown'ın yeni romanı 'Kayıp Sembol' romanına konu olan tarihi yerlerde limuzinli turlar başlamasıyla turist rehberlerinin de sayısı artırılıyor.



Amerikalı yazar Dan Brown'ın piyasaya çıktığı gün ABD, İngiltere ve Kanada'da satış rekorları kıran yeni kitabi "Kayıp Sembol"ün hikayesinin geçtiği ABD'nin başkenti Washington D.C'de, kitabın turizme olan katkıları görülmeye başladı.



Kitabın ilk iki haftadaki rekor satışının ardından, "Kayıp Sembol Oda Paketi" hazırlayan Washington'daki Dupont Hotel, internet sitesine koyduğu bu oda paketine ek olarak, kitapta adı geçen tarihi binalara müşterilerini özel bir limuzin servisiyle de götürüyor.



Washington'ın resmi turizm sitesi washington.org'da Dan Brown'ın yeni kitabını tanıtan bir bölüm açılarak, "romanın kahramanı Langdon'ın son macerasındaki yerleri ve tarihi binaları ziyaret edin", "Başkentin gizli yönlerini bulun", "Özgür Masonlar hakkında daha fazla bilgi edinin" başlıkları kullanıldı.

Washington Post gazetesinde çıkan haberde ise, "Washington, Dan Brown'landı" ifadesi kullanılarak, 5 yılı aşkın süredir yeni kitabı üzerinde çalışan Brown'ın kitabının yayımlanmasıyla birlikte, kentte yaşayanların kendilerini değişen bir şehirde bulmaya hazırlanması gerektiği belirtildi.



Gazete, internet sitesindeki bir sayfasında da kitabın bir fotoğrafına ve kitapta bahsedilen tarihi binaların interaktif haritasına yer verdi.



"Kayıp Sembol"e konu olan yerlerden biri olan George Washington Masonik Ulusal Anıtı yöneticisi Mark Tabbert, "Önümüzdeki 25 yılı, buraya gelen turistlerin kitapla alakalı sorularını cevaplamakla geçireceğiz" diye konuştu.



Bir başka mekan olan Temple Masonik Evi'nin yöneticisi Heather Calloway ise, "Turizm, önümüzdeki bir yıl roket gibi olacak. Yılda 10 bin ziyaretçi gelirdi, sanırım bu sayıyı ikiye ya da üçe katlayacağız. İlk olarak part-time çalışan turist rehberlerini iki katına çıkarmayı planlıyoruz" dedi.



Silver Spring'deki Masonik Servis Derneği yaptığı açıklamada, Kayıp Sembol'de bahsedilen konularla ilgili bu konuların kitapta geçenleri ve gerçeklerini karşılaştıran bir web sitesi hazırladıklarını kaydetti.



İngiliz Telegraph gazetesinde çıkan bir haberde de, "Dünyanın en sıkıcı başkenti, şimdi pek çok yerde yayımlanan reklamlarla gizemli bir yer olarak sunuluyor ve Brown sayesinde turist çekmeye başladı" denildi.



Kitapta geçen başkent Washington'daki mekanlar ise şöyle: Capitol Hill Kongre Binası, Washington Anıtı, Kongre Kütüphanesi, Washington Ulusal Katedrali, Smithsonian Enstitüsü, Heykeller Salonu, Ulusal Sanat Galerisi, George Washington Masonik Anıtı, Temple Masonik Evi.



Pazarlama başarısı



ABD'de ilk olarak 5 milyon adet basılan Kayıp Sembol'ü yayımlayan Random House, geliştirdiği pazarlama stratejisiyle de Amerika'da konuşulmaya devam ediyor.



Kitap yayımlamadan önce, sosyal paylaşım siteleri Facebook ve Twitter'da yayıncı tarafından resmi "fan" sayfaları açılırken, bu sayfalardan gönderilen farklı şifreleme oyunları aracılığıyla, ağları kullanan milyonlarca kişiye ulaşıldığı ve kitabın tanıtımının yapıldığı belirtildi.



Brown'ın kitabını yayımlayan şirketin kurduğu özel pazarlama ekibinin, sosyal paylaşım ağlarına postaladığı bu şifrelerin halen çözülmesine çalışıldığı kaydedildi.



Amerikalı yazarın yeni kitabı Kayıp Sembol'ün toplam satışının, uygulanan pazarlama stratejisi sayesinde, bir önceki romanı Da Vinci Şifresi'nin dünya çapındaki 81 milyon adetlik satış sayısını geçeceği tahmin ediliyor.



Dan Brown'ın daha önce yayımlanan ve filmi yapılan kitapları "Da Vinci Şifresi" ile "Melekler ve Şeytanlar" da, bu kitaplara konu olan mekanlarda turist sayısını artırmıştı.



"Melekler ve Şeytanlar" romanının filmi vizyona girdikten sonra, kitaba konu olan İtalya'nın başkenti Roma'da otel rezervasyonları yüzde 200'ün üzerinde artış göstermişti.



Brown'ın satış rekorları kıran kitabı Da Vinci Şifresi'ndeki şehirler İngiltere, Paris ve Edinburgh'da, yazarın bahsettiği tarihi yapılara özel turlar düzenlenmişti.



Brown'ın son kitabı Kayıp Sembol'ün Türkiye'de 15 Aralıkta yayımlanacağı bildirildi.