Kayip Şehir ışıkla buluşuyor



Sagalassos antik kenti

Burdur'un Ağlasun ilçesindeki “Sagalassos Antik Kenti”nin fotoğraflarından oluşan sergi, 23 Eylülde İstanbul'daki Aygaz Genel Müdürlük binasında açılacak.Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Sagalassos Antik Kenti”nin yeniden ayağa kaldırılan anıtlarına ve dokunulmamış bölgelerine odaklanan Belçikalı fotoğrafçılar Bruno Vandermeulen ve Danny Veys'in, kazıların dinamiğini çektikleri karelere yansıttığı belirtildi.Fotoğrafların ayrıca “Sagalassos Fotoğraf Kitabı”nda toplandığı ifade edilen açıklamada, kazı alanını geniş bir kitleye göstermeyi amaçlayan bu sergi ve kitapta, çok sayıda önemli buluntunun yanı sıra devam eden çalışmalara ait siyah-beyaz fotoğrafların yer aldığı bildirildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Sagalassos Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Marc Waelkens, bu kitap ve serginin, “Sagalassos Antik Kenti”ni ve kazı alanını geniş bir halk kesimine farklı ve şaşırtıcı bir şekilde gösteren olağanüstü bir sunum olduğunu belirtti.Antik kenti ilk kez arkeolog değil bir sanatçı gözüyle fotoğraflayan Bruno Vandermeulen ve Danny Veys de çalışmalarında küçük detaylar üzerine yoğunlaşmak yerine, kazı alanını daha geniş bir perspektifle ele almaya çalıştıklarını dile getirdi.Sergi, 8 Ekim tarihine kadar gezilebilecek.Tarihi milattan önce 4200'lere dayanan “Sagalassos Antik Kenti”ndeki kazı çalışmaları, 1990 yılından bu yana Belçika'daki Leuven Üniversitesi’nin desteği ve aynı üniversitenin Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Marc Waelkens'in başkanlığında yürütülüyor.Kazılar, Burdur Müzesi işbirliği ile yaklaşık 80 kişilik kazı ekibi ve 100 kişilik işçi grubuyla gerçekleştiriliyor.Kazılarda ortaya çıkan eserlerle bütün dünyanın dikkatini üzerine çeken “Sagalassos Antik Kenti”, son olarak 2008 yılındaki kazılarda gün ışığına çıkarılan Roma imparatoru Hadrian'a ait baş heykeli ile pek çok arkeoloji yayını tarafından en önemli arkeolojik buluşların yapıldığı 10 yerden biri seçildi.Bu heykel ayrıca, Londra'daki British Museum'da düzenlenen “Hadrian” sergisinin en önemli parçası oldu.