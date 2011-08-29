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Çevre

Kayıp penguen evine geri dönüyor

Güney Kutbu'ndaki evinden binlerce kilometre uzakta, Yeni Zelanda'da kıyıya vurmuş olarak bulunan

29 Ağustos 2011 03:00

T24 -  Güney Kutbu'ndaki evinden binlerce kilometre uzakta, Yeni Zelanda'da kıyıya vurmuş olarak bulunan bir penguen, araştırma gemisiyle Antarktika'ya geri gönderiliyor. 'Neşeli Ayaklar' ismi verilen penguenin geri dönüş yolculuğu dört gün sürecek.



Yeni Zelanda'da bir kumsalda bulunan imparator penguenin, kar sanıp yanlışlıkla yediği kumun çıkarılması için çok sayıda ameliyat geçirmesi gerekmişti. Penguenin midesinden üç kilo kum çıkarılmıştı.

Vahşi hayata geri bırakılmadan önce Wellington hayvanat bahçesinde tutulan penguen, kilo alması için balık içeren kıvamlı sıvı karışımlarla beslenmişti. Hayvanat bahçesinde tutulduğu süre boyunca yüzbinden fazla kişi internet üzerinden buzla dolu bir odada bulunan pengueni izlemişti.

Penguen, kuzeybatı sahillerindeki Peka Peka plajında köpeğini gezdiren bir kişi tarafından bulunmuştu. Penguenin evinden üçbin kilometre uzaklıktaki Yeni Zelanda'da bulunması uzmanlar arasında da büyük şaşkınlık yaratmıştı. Yeni Zelanda'da en son 44 yıl önce bir imparator penguen görülmüştü. Türünün en irisi olan imparator penguenlerinin boyu 130 santimetreye kadar çıkıyor. Adını penguenler hakkındaki "Happy Feet" (Neşeli Ayaklar) adlı animasyon filmden alan penguene ufak bir izleme cihazı takıldı. Böylece hayvanat bahçesi yolculuğunu takip edebilecek. Penguenin kurtarılıp geri götürülmesi için açılan yardım kampanyasında 20 bin Yeni Zelanda doları (yaklaşık 32 bin TL) toplandı.

Maliyetin ise bunun üç katını bulduğu tahmin ediliyor. Bazı uzmanlar 'tehlike altında olmayan' bir tür için bu kadar masraf edilmesini eleştirmişti.


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