'Kayıp Otobüs' Altın Portakal'da yarışacak

Theron 'Altın Portakal'a geliyor

Yönetmenliğini gazeteci Fevzi Tanpınar'ın yaptığı "Kayıp Otobüs" belgeseli, 45'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışacak.Belgesel, 10-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festivalde Ulusal Belgesel Film dalında diğer 26 belgesel filmle Altın Portakal için mücadele verecek.Larnaka'dan 1964 Mayıs'ta içindeki Kıbrıslı Türklerle yola çıkan ve bir daha dönmeyen otobüsün konu edildiği belgeselde ayrıca, iki toplum arasındaki gerilimin tırmandığı yıllar da tanıkların anlatımıyla günümüze taşınıyor.Kıbrıs'ın son 50 yılına mal olan dramlardan sadece biri olan bu olay, tüm kayıpların ve kayıp ailelerinin yaşadıklarına ve Kıbrıs Türkü'nün saklı tarihine ışık tutuyor.55 dakika süren belgesel, kullanılan teknik olanaklar bakımından da KKTC'de bir ilki temsil ediyor. 44 kişilik yayın, yapım ve oyuncu kadrosuyla çekilen belgeselin senaryosunu, KKTC Cumhurbaşkanlığı eski müsteşarı Raşit Pertev kaleme aldı ve müziğini Ahmet Okan yaptı.