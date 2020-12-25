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Yaşam

Kayıp olarak aranıyordu, öldürüldüğü ortaya çıktı

25 Aralık 2020 20:39

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 2 gündür kayıp olan şahsın izini süren polis ekipleri 50 kamerayı inceleyerek cinayeti ortaya çıkardı.

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