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Kayıp olarak aranırken cesedi bulundu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta kayıp olarak aranan 68 yaşındaki Kamil Demirci, oturduğu apartmanın asansör boşluğunda ölü olarak bulundu

13 Eylül 2017 17:00

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta kayıp olarak aranan 68 yaşındaki Kamil Demirci, oturduğu apartmanın asansör boşluğunda ölü olarak bulundu.
Olay, dün akşam saatlerinde Binevler Mahallesi\'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde evinden ayrılan Kamil Demirci, dönmeyince yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan araştırmada, Demirci\'nin en son oturduğu apartmanın çatısında görüldüğü tespit edildi. Bunun üzerine binada detaylı arama yapan polis, Kamil Demirci\'nin asansör boşluğunda cesedini buldu. Kabin gelmeden asansör kapısının açılması sonucu boşluğa düşerek öldüğü tahmin edilen Demirci\'nin cesedi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak otopsi için hastane morguna konuldu.

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