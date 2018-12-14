Kayıp olarak aranan kadın, falezlerde ölü bulundu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da ailesi tarafından 2 gündür kayıp olarak aranan Melahat Özen (27), falezlerde ölü bulundu.

Saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Karaalioğlu Parkı içindeki falezlerden çevreyi izleyen vatandaşlar, yaklaşık 35 metre aşağıda bir kadının hareketsiz yattığını fark etti. Hemen yetkililere haber verildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, güçlükle falezlerden inerek kadının cansız bedenine ulaştı. Cesedin geçtiğimiz Çarşamba akşamından itibaren ailesi tarafından kayıp olarak aranan Melahat Özen\'e ait olduğu belirlendi.

Bunun üzerine genç kadının anne babasına haber verildi. Olay yerine yakınlarıyla birlikte gelen anne, baba uzun süre gözyaşı döktü.

Bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen Özen\'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından cenaze aracına konuldu. Bu sırada anne Satı Özen fenalık geçirdi. Gözyaşına boğulan baba Muharrem Özen de kızına Çarşamba akşamından bu yana ulaşamadıklarını söyledi. Melahat Özen\'in cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.



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