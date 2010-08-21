Kayıp olan Bodrumlu Ayten'in cesedi bulundu

T24 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yaklaşık 1,5 aydır kayıp olan 17 yaşındaki liseli kızın cesedi, AKUT ekibi tarafından ağaçlar arasında yorgana sarılmış olarak bulundu.



Bodrum’da yaklaşık 1.5 aydır kayıp olan 17 yaşındaki Ayten Kıvılcım, evine 500 metre uzaklıktaki ormanlık alanda bıçaklanıp, kafası taşla ezilmiş ve üzeri yorganla örtülmüş halde ölü bulundu. Jandarma, cinayetle ilgili, lise öğrencisi kızın bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşı 17 yaşındaki M.E.E.’yi arıyor.



Milas Ticaret Meslek Lisesi’nde bu yıl 3'üncü sınıfa geçen ve eğitim süresince halasının evinde kalan Ayten Kıvılcım, alt sınıftan kalan bir dersi için sınava girdikten sonra 6 Temmuz’da Milas’tan ailesinin yaşadığı Bodrum’a döndü.



Torba Mahallesi’nde oturan, epilepsi (sara) hastası genç kız, 1 gün sonra sabah erken saatlerde “markete gidiyorum” diyerek evden çıktı. Ayten Kıvılcım’dan o günden bu yana haber alınamadı. Endişeli aile, kızlarının bulunması için polis ve jandarmaya başvurdu. Günlerdir kayıp olan Ayten’in çantası ve içindeki kimlikleri geçen 24 Temmuz'da evine 500 metre uzaklıkta, Torba Mahallesi’ndeki ormanlık alanda ağaç budamak için gelen bir bahçevan tarafından bulundu. Olay jandarmaya bildirildi, ancak günler süren aramalarda liseli kıza ulaşılamadı.



Umudunu yitirmeyen ve 18 kişilik Bodrum AKUT ekibini de aramalara dahil eden Kıvılcım ailesi, Ayten’in kaybolmasından 45 gün sonra, bugün sabah saatlerinde gelen acı haberle sarsıldı. Ayten Kıvılcım’ın cesedi, çantası ve kimliklerinin bulunduğu yere yaklaşık 25 metre uzaklıktaki bir çalının dibinde, yüzükoyun yatmış ve üzerine yorgan örtülmüş şekilde, AKUT ekibi tarafından bulundu.



Genç kızın feci şekilde bıçaklanıp kafasının taşla ezilerek öldürüldüğü, cesedinin de çürümeye başladığı belirlendi. Jandarma ve savcının incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği bildirildi. Cesedin, jandarmanın daha önce köpekli arama yapıp çanta ve kimlikleri bulduğu yere yakın olduğu dikkat çekti.



Soruşturma kapsamında, cinayetle ilgili, genç kızın bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşı M.E.E. aranmaya başlandı. Aslen Gaziantepli olan ancak 2 yıldır Milas’taki okulda eğitim gören M.E.E.’nin, ayrılmayı hazmedemeyip, uzun süredir, sınıf arkadaşı ve eski sevgilisi Ayten’i tehdit ettiği iddia edildi.



Acı haberle sarsılan baba 65 yaşındaki Necati Kıvılcım ve anne 45 yaşındaki Sevinç Kıvılcım ise sinir krizi geçirdi. Yarım saat sonra olay yerine gelen baba Necati Kıvılcım, “Kızım iki yıl beraber olduğu erkek arkadaşından ayrıldığını, ancak o kişinin kendisini geri dönmesi için sürekli rahatsız ettiğini bize anlatmıştı. Bu kişi kızımın peşini bırakmadı. Geçenlerde kızım bayılıp hastaneye gittiğinde de yanına girmiş. Bu kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunduk, telefon kayıtları da incelemeye alındı. Tek isteğim kızımı adice öldüren kişinin bir an önce yakalanıp en ağır cezayı alması” diye konuştu.



Enişte Nurettin Akan ise Ayten kaybolduktan sonra müracaat ettikleri tüm makamlara ‘çok iyi arama yapın lütfen, mutlaka buralarda bir yerlerdedir’ dediklerini belirtirken, “Meğerse çantasının bulunduğu yerden 25 metre ilerideymiş. Jandarma bölgede köpeklerle arama yapmıştı. Nasıl bulunmadığını hala anlayamıyorum” dedi.

Proje ödülü kazanmış

Öte yandan, başarılı bir öğrenci olan Ayten Kıvılcım’ın, geçen mart ayında düzenlenen proje tabanlı beceri yarışmasında 4 arkadaşıyla birlikte hazırladığı ‘Tıkla Oyna’ adlı projeyle birinciliği elde ettiği öğrenildi.