Kayıp öğretmenin cesedi bulundu

İstanbul’da esrarengiz şekilde ortadan kaybolan, tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı’nın öldürüldüğü ortaya çıktı. İki çocuk annesi kadının cesedi evine 500 metre uzaklıktaki yeşil alanda bulundu.

Kayıkçı; önceki gün Tuzla Postane Mahallesi, Tarih Sokak'ta esrarengiz şekilde ortadan kayboldu. İddiaya göre, 2 çocuk annesi, 40 yaşındaki Tarih öğretmeni Kayıkçı, öğlen saatlerinde, çocuklarını okuldan almak için evinden çıktı. Ancak, Kayıkçı, çocuklarının bulunduğu okula gitmedi.

Okul görevlileri, telefonla aradıkları Fatma Kayıkçı’ya ulaşamayınca, kocası Gani Kayıkçı’yı aradı. Gani Kayıkçı, komşularını arayarak, karısını görüp görmediklerini sordu. Bir komşusunun, "Öğlen bağrışma sesleri duydum, dışarıya çıktığımda Fatma'nın ayakkabısı ve kan izi vardı" demesi üzerine Gani Kayıkçı, polise haber verdi.

Valizli şüpheli

Soruşturmayı yapan Kayıp Şahıslar Büro Amirliği dedektifleri ve ilçe ekipleri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini topladı. Apartman sakinlerinin de ifadesini alan polis, Fatma Kayıkçı’nın kaybolduğu saatlerde, binanın girişindeki dairede tek başına oturan Furkan B.'nin bir valizle evinden ayrıldığı bilgisine ulaşıldı.

Çalışmalarda, Kayıkçı'nın öldürüldüğü ihtimalini gündeme geldi. Dedektiflerin araştırmalarında bu ihtimalin doğru olduğu ortaya çıktı. Fatma Kayıkçı’nın cesedi evine 500 metre uzaklıktaki yeşil alanda siyah çöp poşeti içinde bulundu. Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan çalışmanın ardından cesedin Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderileceği belirtildi. Polis olayla ilgili Furkan B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.