Kayıp öğretim görevlisinin cesedi bulundu

Bir hafta önce Boğaziçi Köprüsü üzerinde aracı bulunan Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dicle Koğacıoğlu’nun cesedi Ortaköy açıklarında bulundu.

5 Ekim'de aracını köprü üzerinde bırakarak ortadan kaybolan ve ardında ailesine hitaben "Çok acı var dayanamıyorum“ yazılı mektup bırakan Sabancı Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Koğacıoğlu'nun cesedi Ortaköy açıklarında bulundu.

Cesedin üzerinde yapılan incelemede, cesedin ayakkabı ve giysilerinden Dicle Koğacıoğlu'na ait olduğu tespit edildi. Cesedin, Dicle Koğacıoğlu'nun erkek kardeşi tarafından da teşhis edildiği bildirildi.

Dicle Koğacıoğlu'nun cesedinin Adli Tıp Morgu'na kaldırılacağı, ailesinin de uçakla İzmir'den İstanbul'a hareket ettiği öğrenildi.