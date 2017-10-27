Kayıp New Yorklu 42 yıl sonra Massachusetts’te bulundu

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Ekim (DHA) – New York’ta 1975 yılında 36 yaşındayken kaybolan Flora Stevens 42 yıl sonra Massachusetts’in kırsal bölgesinde, bunamış olarak bulundu.

Sullivan şerifinin ofisinden yapılan açıklamada 1975 yılının Ağustos ayında eşi Catskills hastanesindeki doktor randevusuna bıraktıktan sonra Flora Stevens’tan haber alınamadığı söylendi.

Eylül ayında soğuk davalara bakan bir dedektifin Stevens’ın sosyal güvenlik numarasıyla Massachusetts’te bir huzur evinde yaşayan bir vatandaşı ortaya çıkarmasının üzerine Stevens tekrar bulunmuş oldu.

Şu anda Harris soyadını kullanan Stevens’ın 2001’den beri aynı huzur evinde yaşadığı ve hayatta hiçbir akrabası olmadığı anlaşıldı. (Fotoğraflı)