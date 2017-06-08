T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Kayıp Myanmar uçağı için zamana karşı yarış

Myanmar'da 15'i çocuk, 120 kişiyle birlikte kaybolan askeri uçağı bulmak için havadan ve denizden operasyon yürütülüyor.

08 Haziran 2017 02:15

Myanmar'da 120 kişiyi taşıyan askeri uçak, Andaman Denizi üzerinde uçtuğu sırada radardan kayboldu.

Askerler, asker aileleri ve 14 kişilik mürettebatı taşıyan uçak, ülkenin güneyindeki Myeik kentinden Yangon'a gidiyordu. Yolcular arasında 15 çocuğun yer aldığı uçakla irtibat, yerel saatle 13.35'te, kalkıştan 29 dakika sonra kesildi.

Bölge muson mevsiminin etkisi altında. Myanmarlı yetkililer, uçuş sırasında havanın yağmurlu olduğunu ancak sefer için tehdit oluşturacak boyutta bir yağış olmadığını belirtiyor.

Kayıp uçak için havadan ve denizden operasyon

Uçakla irtibat kesilmesinin hemen ardından Shaanxi Y-8 tipi nakliye uçağını arama çalışması başlatıldı. Gece de sürdürülen operasyon dokuz gemi ve üç uçakla yürütülüyor.

Arama operasyonunu yapan ekip, şu ana kadar uçağın izine rastlanmadığını duyurdu. Ordu tarafından bir yıldır kullanılmakta olan uçağın enkazına ulaşıldığı yönündeki haberler de ekip tarafından yalanlandı.

Myanmar'ın kötü bir havacılık sivili var. Geçtiğimiz yıl Naypyitaw'da düşen askeri uçakta beş kişi hayatını kaybetmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/reuters/dpa, ÖA/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

MyanmarAndaman DeniziMyeikYangonShaanxi Y-8NaypyitawDeutsche Welle Türkçe AFP/reuters/dpa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24