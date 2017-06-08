Kayıp Myanmar uçağı için zamana karşı yarış

Myanmar'da 120 kişiyi taşıyan askeri uçak, Andaman Denizi üzerinde uçtuğu sırada radardan kayboldu.

Askerler, asker aileleri ve 14 kişilik mürettebatı taşıyan uçak, ülkenin güneyindeki Myeik kentinden Yangon'a gidiyordu. Yolcular arasında 15 çocuğun yer aldığı uçakla irtibat, yerel saatle 13.35'te, kalkıştan 29 dakika sonra kesildi.

Bölge muson mevsiminin etkisi altında. Myanmarlı yetkililer, uçuş sırasında havanın yağmurlu olduğunu ancak sefer için tehdit oluşturacak boyutta bir yağış olmadığını belirtiyor.

Kayıp uçak için havadan ve denizden operasyon

Uçakla irtibat kesilmesinin hemen ardından Shaanxi Y-8 tipi nakliye uçağını arama çalışması başlatıldı. Gece de sürdürülen operasyon dokuz gemi ve üç uçakla yürütülüyor.

Arama operasyonunu yapan ekip, şu ana kadar uçağın izine rastlanmadığını duyurdu. Ordu tarafından bir yıldır kullanılmakta olan uçağın enkazına ulaşıldığı yönündeki haberler de ekip tarafından yalanlandı.

Myanmar'ın kötü bir havacılık sivili var. Geçtiğimiz yıl Naypyitaw'da düşen askeri uçakta beş kişi hayatını kaybetmişti.

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AFP/reuters/dpa, ÖA/CÖ